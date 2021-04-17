台版馬蓋先影曝！小噴槍＋冰礦泉水搞娃娃機　警：賊仔狀元才　

▲鳳山出現台版馬蓋先，用科學原理來犯案，紅圈處為噴槍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區建國路三段的一間夾娃娃機店遭人偷竊，警方調閱監視器時發現，竊賊破壞機台的方式，竟然是拿噴槍跟礦泉水，完全不費力就破壞機窗偷走裡頭的小型3C產品以及紀念幣，這個手法相當罕見，過去在2016年也有一名郭姓男子利用同樣手法在苓雅區犯案，偷走娃娃機內的物品。

17日凌晨一點多，一名郭姓男子來報案表示自己位於鳳山區建國路三段的夾娃娃店，自己的機台被破壞偷走東西，警方調閱監視器畫面之後發1名身穿深色外套、戴著口罩的男子，利用疑似小噴槍在機台前，對機窗玻璃加熱，隨後就利用礦泉水澆淋在加熱的地方，隨後就離開。但是玻璃產生了反應，不到一分鐘內的時間就整個碎裂，這時候這名戴口罩的男子，輕鬆的把手伸向玻璃，玻璃應聲整個破開，他就拿走裡頭的物品，整個犯案過程不到3分鐘。

▲鳳山出現台版馬蓋先，用科學原理來犯案，第二步就是倒冰礦泉水 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方看到監視器畫面之後，相當吃驚，因為這不同過去利用鈍器砸毀破壞偷竊的犯案手法，而是利用「熱脹冷縮」的方式，相當罕見，之前只有在2016年的時候，一名郭姓男子在苓雅區的娃娃機店用自製型的瓦斯噴槍，以吸盤吸附在娃娃機的玻璃上燒灼，等待溫度足夠後才拿鑰匙在玻璃上挖洞，玻璃因為熱漲冷縮，整片瞬間破裂，犯案手法猶如電影情節，也讓當時承辦員警也不禁直呼：「賊仔狀元才」。

▲鳳山出現台版馬蓋先，用科學原理來犯案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鳳山出現台版馬蓋先，用科學原理來犯案，20秒就破壞玻璃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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