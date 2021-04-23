多到抓不完還在賣！高雄寵物店賣綠鬣蜥　農業局要罰：最高30萬

▲綠鬣蜥大量繁殖造成生態危機，為農委會公告有害物種。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

行政院農委會在2020年8月公告美洲綠鬣蜥為有害生態環境物種，除已登記在案的綠鬣蜥可以繼續飼養外，如發現新飼養個體可依法開罰。高雄市農業局近日接獲民眾檢舉，某家寵物店家違法販賣綠鬣蜥，若販賣行為屬實，最高可開罰30萬元。

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▲▼2021年截至4月20日，高雄市已移除1120隻綠鬣蜥。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市農業局日前接獲民眾檢舉，指某家寵物店竟以一隻300元的價格，違法販售綠鬣蜥幼蜥，農業局將依法及行政程序對該寵物店進行訪談，釐清業者違規項目後依法裁罰，目前尚在進行行政調查程序階段。

外來種綠鬣蜥氾濫，引發本土生態危機，行政院農業委員會於2020年8月20日公告美洲綠鬣蜥為「有害生態環境非我國野生物種」，除已登記在案的綠鬣蜥得繼續飼養，並持續列管與接受查核外，如有發現新飼養的個體，將處以新台幣1至5萬元罰鍰；高雄市農業局則嚴格追查其來源，若店家私下繁殖或販賣綠鬣蜥已違反野生動物保育法，可裁罰6至30萬元。

農業局表示，除接獲民眾1999通報被動移除外，也委託專業團隊針對綠鬣蜥出沒熱點主動移除，今年截至4月20日，全市已移除1120隻綠鬣蜥。

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