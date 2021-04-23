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快訊／華航確診機師曾去「全聯蘆竹南竹店」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增例新冠肺炎確診個案，其中有2例是中華航空印尼籍機師，感染源帶釐清，其中1例在澳洲雪梨被驗出，4/20飛澳洲自覺喉嚨癢，當地採檢確診，另外有兩名接觸者確診，1名是機師家人，1名是同事。其中在澳洲雪梨去確診的機師4/19下午16:00曾去全聯蘆竹南竹店。

▲▼指揮中心4/20記者會。發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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在雪梨確診的是1名印尼籍40多歲男性貨機機師，4月20日執勤至澳洲時，自覺出現喉嚨癢情形，並於當地檢出COVID-19陽性，指揮中心隨即啟動個案在臺活動史之調查，並針對在臺接觸者匡列及採檢，其中2名接觸者檢出陽性，於今日確診（案1090、1091）。

案1090為印尼籍10多歲男性，為該名機師同住家人，近期無出國史，4月21日匡列為居家隔離接觸者，並由衛生單位安排就醫採檢，4月22日出現喉嚨乾痛、暈眩等症狀，於今日確診（Ct值30）。因為該名個案109年9月來台後，就沒有再出國，因此會列本土個案。

案1091為印尼籍50多歲男性，為該名機師之同事，4月4日至4月10日曾執勤至美國，期間無症狀，返臺後於4月15日進行檢疫期滿採檢，結果為陰性；個案4月16日自覺有疲憊、身體微熱情形，同日中午與該機師及案1090一同於台北清真寺活動，4月18日出現輕微咳嗽症狀，經服藥後症狀改善，因預計返回印尼探親，4月21日進行自費採檢，於今日確診（Ct值27）。

初步調查3名個案雖有台北清真寺共同活動史，但是否為群聚事件，待進一步調查釐清。由於個案發病前2日至住院隔離前曾有公共場所活動史，提醒曾於附件所列時間及場所活動的民眾，自主健康管理14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

因應本起事件，目前已掌握接觸者58人，其中2人陽性（案1090、1091），8人陰性，23人檢驗中，25人待採檢，接觸者持續匡列中。另為求慎重，將針對該航空公司目前處於居家檢疫及自主健康管理期間之貨機機組員等，進行擴大採檢。

▲▼確診機師足跡。（圖／指揮中心提供）

▲▼確診機師足跡。（圖／指揮中心提供）

▲▼確診機師足跡。（圖／指揮中心提供）

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