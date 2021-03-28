電梯密室殺人！老闆爆料「大怒神」電梯暴衝疑人為惡搞？偵辦進度曝

▲林姓電梯維修工受困電梯，警方出面說明 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

《ETtoday新聞雲》獨家揭露高雄市育樂路發生電梯受困案，一名林姓維修人員被救，不過現在卻傳出了案外案，電梯維修公司的老闆透露，懷疑電梯纜繩遭人上油，屬於不正常現象，有可能是人為因素介入，現在警方組成專案小組查辦。

高雄市警方在27日零晨1時50分接獲民眾報案，位於高雄市前鎮區育樂路某棟大樓民眾受困電梯內，因而請求協助。警方與119消防人員到達現場，發現林姓技工檢修時從25樓暴衝至15樓，讓他受困電梯內，所幸因經驗老道及時閃避沒有受傷，經業者檢視，該電梯電纜線遭人為抹油，請求警方協助，消防人員隨即架設繩索做成安全裝置讓該民眾脫困。

▲林姓電梯維修工受困電梯，利用垂降方式被救出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經過警方初步調查，機電公司林姓維修人員在26日22時，因爲大樓電梯故障前往維修，但是維修過程當中電梯內，電梯忽然從15樓爆衝上升至25樓，所以報案請求協助脫困。消息傳開後，28日下午電梯維修公司的老闆出面受訪時表示，電梯纜繩疑似有遭人上油，懷疑為不正常現象，有可能有人為因素介入。

警方目前則組成專案小組深入追查偵辦，並委請具公信力的「社團法人高雄市機械安全協會派」派專人協同警方蒐證、鑑定有無遭人惡意塗油情形，不排除依刑法公共危險罪、殺人罪移送法辦。

▲林姓電梯維修工受困電梯，利用垂降方式被救出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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