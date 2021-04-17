極樂高雄77傳奇！老司機排隊搶掛「越南薄紗鍾楚紅」　淫窟地曝光

▲五六年級不老女神。（圖／翻攝網路、鍾楚紅微博）

記者吳奕靖／高雄報導

就連警察要抓她，還是得要「排隊」，高雄市有一名越南籍賣淫女子，編號為「77號」，不過她的「芳名」真的太過響亮，外傳長相像極了港星鍾楚紅，賣淫業者為了宣傳，還打出「越南模豆」的噱頭，果然讓許多老司機「點檯」指名消費。

照片中的77號，穿著白色薄紗，胸前大露，一眼就能看到她的好身材，而且一雙濃眉大眼，像是會說話的電眼，光是微笑就已經讓許多老司機上鉤，口耳相傳「77相當漂亮、臉蛋身材都爆表」，甚至還有人傳出她是「越南模特兒」，不過這個消息警方表示不知情，不排除是噱頭。

▲養生會館強打77號以及88號，其中77號被老司機稱為像極「鍾楚紅」 。（圖／民眾提供）

77號在高雄市三民區九如二路的一家SPA養生會館當中賣淫，這個養生會館也僱用多名外籍的女子從事色情，像是88號穿著黑色蕾絲，身材也跟77號有得拼，也是屬於這間SPA養生會館裡頭另一個紅牌，而這一次警方挑在4月1日當天，拿著搜索票去衝了這家SPA養生會館。

為了規避被警方查緝，這家店特別在頂樓內部空間做了密室，方便讓小姐在警方到場時能夠躲避、消失於現場。不過警方還是當場抓到了17名，其中還有9名小姐。而被查獲的9名小姐當中，有6人是自去年底由不同縣市雇主以監護工的名義申請來台，入境後1個月左右就逃跑了。而77號據了解今年為26歲，去年12月中旬以看護工名義入境，在今年1月就逃逸，現在被警方抓了，員警詢問她過去是否曾經做過模特兒，她也沒有回答。

▲養生會館強打77號以及88號，其中77號被老司機稱為像極「鍾楚紅」 。（圖／民眾提供）