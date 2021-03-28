電梯大怒神暴衝11樓！維修工車廂外驚險逃劫　老闆：站著一定沒命

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名林姓電梯維修工深夜接獲大樓通知要緊急搶修，沒想到在維修過程當中，原本停在15樓的電梯突然暴衝上升10個樓層高，導致他受困2個多小時，還差點撞傷；林男的老闆出面還原當時情況，表示維修工是在車廂外頭，真的差一點就送命。

▲林姓電梯維修工受困電梯，利用垂降方式被救出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

27日1時46分消防隊接獲通報，表示有人受困在電梯當中，立即前往救援，發現一名林姓電梯維修工受困26樓高的電梯車廂頂部。消防員在27樓架設確保繩，協助林男用垂降方式，在25樓電梯口脫困，人未受傷、未送醫。

據了解，林男26日晚間10點接到通知，有一棟大樓的電梯故障，需要立即搶修，結果就在他進行維修時，原本停在15樓的電梯，突然暴衝往上近11樓高，停在26樓，過程相當驚險。

▲林姓電梯維修工受困電梯，利用垂降方式被救出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

原本以為林男當時是在電梯內，不過，林姓維修工的老闆28日下午出面還原當時情況，「電梯的上面！」老闆強調，「電梯的上面是我們的工作台，是保養的一個施工平台，他衝上去了，衝上去就趕快躲在那個樑，然後就碰」，整個電梯平台跟吊掛機體都已經黏在一起，記者詢問若是站著就一定沒命嗎？老闆肯定的說，「一定沒命。」

還好，林姓電梯維修工躲得快，後來他跟同事認為可以靠自己脫困，並且完成維修，不過時間一分一秒過去，2個小時還是沒有辦法處理好，只好打電話求救消防隊。消防隊抵達現場之後，在27樓架設確保繩，協助林姓男子垂降1個樓層的高度，順利在25樓脫困。



▲林姓電梯維修工受困電梯，利用垂降方式被救出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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