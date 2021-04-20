加拿大海底撈「每桌裝2監視器」　拍攝影像全回傳中國

▲加拿大溫哥華海底撈分店安裝超過60具監視器。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳怡靜／綜合報導

大陸政府為了提高社會的誠信，規劃出「社會信用體系」（social credit system），還設下世界最大的「天網」系統，掌握人民的一舉一動，如今被爆出這不只在國內。加拿大一間大陸連鎖餐廳「海底撈」分店經理萊恩（Ryan Pan）證實，店內共安裝超過60具監視器，所拍攝的員工和顧客影像都會被回傳到中國。

據《印度週日報》（Sunday Guardian）報導，海底撈溫哥華分店店經理萊恩坦言，應總公司要求在店內安裝60多具監視器，共有30張桌子，每張桌子都配有2具監視器。他也說，這麼做的目的是為了「懲罰」（punish）不遵守企業規範的員工，並對他們進行「人員追蹤」（people track），這些影像都會被傳回中國，至於用途為何，他則說是「機密」不願意透露。

▲這些所拍攝的影像，將被回傳到中國。（圖／CFP）

這篇名為「中國社會信用計畫深入至加拿大」（China’s social credit program creeps into Canada）的報導，由加拿大軍方情報專家及顧問史考特（Scott McGregor）和調查記者蜜雪兒（Ina Mitchell）所完成，他們在報導中訪問到中國民主運動人士艾薇（Ivy Li），艾薇直言，不只加拿大華裔和當地居民受到威脅，「所有加拿大人和社會的隱私和安全也陷入危機」，海底撈是知名餐廳，不只一般民眾會上門，可能還會有政商人士在這商討公事，或是記者進行採訪等，尤其喝了幾杯酒後，這種熱門餐廳的飯桌很容易成為「偷聽他人對話、掌握社會脈動的絕佳場所之一」。

海底撈發跡於四川省，在溫哥華開設兩間分店，最新一間是在2018年開幕，地點就位在中國領事館附近，走路不超過10分鐘的路程，華為也在當地不遠處承租住宅用來當員工宿舍。目前海底撈在全球擁有超過935間分店，旗下有6萬多名員工、超過3600萬名VIP會員。

事實上，「社會信用體系」是北京政府用來規範公共行為的方式，資料主要由政府部門、社會組織等在監管和服務的過程中得到，與中國大陸社會的大規模監視系統緊密相連，並採用臉部辨識技術和巨量資料分析技術，用此替人民打分數，並設立獎懲機制。據2019年統計，大陸「天網」系統在各地共設有2億具公共監視器，2020年則預計達到6.26億具。