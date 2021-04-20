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看護閃神5分鐘失智婦離家失蹤！　鳳林警追監視器消失點找到人

▲▼員警根據監視器畫面，與家屬終於在防汛道路附近草叢內找到婦人。（圖／鳳林警分局提供，下同）

▲▼員警根據監視器畫面，與家屬終於在防汛道路附近草叢內找到婦人。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林南平派出所警員陳柏穎日前執勤，接獲黃姓民眾報案，稱其婆婆患有失智症，負責照顧婆婆的看護因為在忙，短短5分鐘沒有注意婆婆的動向，婆婆即離開家中不知去向，而住家附近就是田野山林，深怕婆婆獨自在外發生危險，於是緊急通知家人分頭尋找，卻苦尋未果，只好請求警方協助。

員警受理報案後立即在警民聯繫群組上傳相關訊息，協請里民一同協尋，並調閱相關路口監視畫面，發現老婦人徒步行走於舊台9線上，一路向北，經舊豐平橋南端時，改往西邊進入山區防汛道路，並在路口監視畫面無法涵蓋的區域失去蹤影。

▲▼員警根據監視器畫面，與家屬終於在防汛道路附近草叢內找到婦人。（圖／鳳林警分局提供，下同）

員警及黃民立即趕赴現場，黃民同時通知家人前往協尋，最後在警民鍥而不捨努力下，終於在距離防汛道路200公尺外的草叢裡尋獲衣衫單薄，飽受驚嚇的老婦人，所幸老婦人身體無恙且意識清楚，經家屬確認無送醫需求，警方離去前，家屬頻頻致謝，感謝警方提供最即時的協助，否則後果不堪設想。

鳳林分局長林昆達呼籲，家中有失智現象長者或中、重度智能障礙等相關人員，應隨時注意其動向，避免其獨自外出或於易生危險之廚房、浴室久留，多一分用心，讓家人的安全多一分保障。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

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