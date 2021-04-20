　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登擬售台「M109A6自走砲」　BBC：首批對台軍售可能比川普更快

▲▼ 美軍「M109A6」帕拉丁型（Paladin）自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍「M109A6」帕拉丁型（Paladin）自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

外傳美國拜登政府會在近期批准「M109A6」自走砲軍售案，且已透過美國在台協會知會台灣。BBC中文網報導，一旦軍售案確認，這將是拜登上任以來首次對台軍售，且與川普政府時期相比，拜登動作可能更快一些。

此一消息傳出來的時機點，剛好落在拜登派出非正式代表團訪台剛結束的數天後，引來各界高度關注。事實上，川普在4年任期內總共對台軍售11次，創下美國總統任內軍售台灣的紀錄，且在上任半年之際，就在2017年6月批准總價值14.2億美元對台軍售案，包括HARM反輻射飛彈50枚、SRP偵蒐雷達後續維持、人員訓練等項目。

文中提到，儘管過去有許多分析認為拜登處理台海關係的方式，並不會像前任川普政府般激進，尤其可能減緩對台軍售速度。但若此次軍售案經確認，這也代表拜登政府在該領域的腳步比川普還要快。

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

美台關係學者南樂（Lev Nachman）分析，自從拜登政府上任，美國印太政策、國務卿布林肯發言以及此次對台軍售案，都凸顯美國政府對台政策並未因新總統上任出現改變。

不過，德國馬歇爾基金會亞洲研究中心主任葛來儀（Bonnie Glaser）4月時曾坦言，拜登政府諸多對台發言及行動均超出正常外交慣例，並不贊同白宮對台灣軍事防務有更明確的承諾，因為這可能把中國國家主席習近平「逼到牆角」，讓北京政府做出侵台決定。

►AIT：拜登對台首批軍售「M109A6自走砲」！　陸軍3年內分批接裝

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

ET快訊
地震奇遇比基尼妹衝出家門！　本尊神出來了
騎警車載「屁蛋妹」飆過西門町　他「繳1元」結局逆轉
21歲辣妹真人秀被迫吞藥！男演員「強壓她身上」睜眼遭性侵
台積電跌破600元　現在適合存股？專家提兩大警訊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

懷疑女兒偷她110元！變態母用刀削下腳跟　傷口還撒胡椒粉

染疫住隔離病房...女病患虛弱戴呼吸器　差點被變態男護性侵2次！

21歲辣妹真人秀被迫吞藥！男演員「強壓她身上」　睜著眼慘遭性侵

暴龍可能是「群居」動物！　美最新研究打破「凶猛獨行俠」形象

和尚花5年造「斷頭台」只為自殺！　侄驚見：頭顱滾進佛像懷中

4歲男童「半張臉被啃光」！出門遭野狗圍攻　頭骨外露慘死

拜登擬售台「M109A6自走砲」　BBC：首批對台軍售可能比川普更快

拜登終於硬了！美國務院將「北韓去核」列優先目標：制裁維持不變

最新民調出爐！台裔楊安澤支持率達22％　有望角逐下屆紐約市長

男童落軌「視障母」雙手無助狂揮！火車進站中　他衝鐵軌10秒救人

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

155cm樂觀男配對140cm老師！ 2人對看羞笑暖爆網：樸實的一對

何孟遠深夜直播再道歉！「我傷害了荳荳」　嘆氣「有人叫我去死」《全明星》湧入安慰

第一視角！太魯閣出軌地終通車　時速40km入隧道...壁上滿是痕跡

地震來了！3男衝出「護小老婆」　緊抓重機怕倒地...網笑：是真愛

懷疑女兒偷她110元！變態母用刀削下腳跟　傷口還撒胡椒粉

染疫住隔離病房...女病患虛弱戴呼吸器　差點被變態男護性侵2次！

21歲辣妹真人秀被迫吞藥！男演員「強壓她身上」　睜著眼慘遭性侵

暴龍可能是「群居」動物！　美最新研究打破「凶猛獨行俠」形象

和尚花5年造「斷頭台」只為自殺！　侄驚見：頭顱滾進佛像懷中

4歲男童「半張臉被啃光」！出門遭野狗圍攻　頭骨外露慘死

拜登擬售台「M109A6自走砲」　BBC：首批對台軍售可能比川普更快

拜登終於硬了！美國務院將「北韓去核」列優先目標：制裁維持不變

最新民調出爐！台裔楊安澤支持率達22％　有望角逐下屆紐約市長

男童落軌「視障母」雙手無助狂揮！火車進站中　他衝鐵軌10秒救人

追隨Kobe、LBJ偉大腳步　克拉克森力拚冠軍榮耀

韓女星整成范冰冰：不後悔！　「護照差太多遭海關攔下」近況曝光

夢想家沃克獲年度第六人　3分差險勝富邦蔡文誠

新婚夜都被她毀了　老闆娘喜酒宴客見「女員工在桌邊蹲下」氣炸

台北不缺水原因曝！學者揭「翡翠水庫未雨綢繆3關鍵」

丁怡銘「做圖打完立委換嗆立法院長」　楊寶楨：傲慢行徑應道歉

差點被大谷轟出去！有原航平5.2局無失分　收本季第2勝

懷疑女兒偷她110元！變態母用刀削下腳跟　傷口還撒胡椒粉

缺水還這樣玩！屁孩在高雄洗車場狂噴泡沫射水　業者氣炸PO網

小優1800萬內湖買房「工作多1倍」　曝詹惟中介紹飯局：都是跑車！

國際熱門新聞

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

21歲辣妹真人秀被迫吞藥！男演員趁機性侵

寶寶義大利麵吸睛千萬人！　媽媽被譙爆引戰

印尼外海6.0強震　當局發海嘯警報

譚德塞：全球有辦法在數月間控制疫情

39秒影片曝光！　NASA火星成功試飛直升機

美股攻新高後小幅拉回！台積電ADR跌近3％

和尚花5年造「斷頭台」自殺...頭顱滾進佛像懷中

18歲女歌手進軍色情網站　6小時海賺2800萬

美俄關係緊張！雙方磋商「總統高峰會」可行性

瑞典環保少女捐338萬元　挺疫苗公平分配

日友台議員支持台日交流！　挺台參加WHO

奧斯卡影帝馬修麥康納可能從政！　45％選民支持

即／NASA首次在火星「試飛直升機」

更多熱門

相關新聞

拜登硬起來！美國務院對北韓「不忍了」

拜登硬起來！美國務院對北韓「不忍了」

美國國務院於當地時間19日公開一份報告書，證實北韓（朝鮮）直到去年依舊持續生產核分裂物質，表示直到北韓達成「最終、經充分驗證的無核化」（FFVD）為止，美國當局與聯合國將繼續維持制裁北韓之立場。

非裔之死白人警判決將出爐　全美加強警戒

非裔之死白人警判決將出爐　全美加強警戒

加拿大挺台！輿論籲政府承認台灣為國家

加拿大挺台！輿論籲政府承認台灣為國家

美議員提案挺台國際參與　指聯大2758決議不涉台

美議員提案挺台國際參與　指聯大2758決議不涉台

俄烏邊界血腥肅殺！美FAA警告航空業

俄烏邊界血腥肅殺！美FAA警告航空業

關鍵字：

M109A6對台軍售軍售北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

即／高雄3區21日起「緊急停水」

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

爆復合羅志祥　周揚青首度給答案

牙齦腫脹出血！她就醫被告知「只剩3月命」

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

起底邱鋒澤「億萬身家」！新加坡白咖啡小開

陳零九突PO黑白文：別情緒勒索！

台中火噬3童！大人3度懺悔　友揭真相

黃曉明終於同框Angelababy！緊抱兒子就醫

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

更多

最夯影音

更多
友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲
25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面