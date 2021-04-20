21歲辣妹真人秀被迫吞藥！男演員「強壓她身上」　睜著眼慘遭性侵

▲來自俄亥俄州的吉安娜（Gianna Hammer）自曝在演出戀愛真人實境秀時，慘遭下藥性侵。（圖／翻攝自IG／@giannahammer）

記者張寧倢／編譯

美國MTV電視台製作的一檔戀愛實境秀《你是對的人嗎？》（暫譯，Are You the One?）爆出性侵醜聞，來自俄亥俄州的吉安娜（Gianna Hammer）出演第5季時只有21歲，日前她向《每日野獸報》（Daily Beast）的記者透露，自己當年被迫吞藥，隨後更遭到性侵，但製作人卻淡化這一切，也未將性侵者趕出片場。

▲吉安娜在酒後被迫吞藥，隨後遭到性侵。（圖／翻攝自IG／@giannahammer）

根據《商業內幕》報導，現年25歲的吉安娜曾於2017年前往多明尼加拍攝戀愛真人實境秀《你是對的人嗎？》的第5季，在出發之前醫生為她開立低劑量的抗憂鬱藥物處方籤，並警告她不要在酒後服用此藥，所有實境秀的演員都能定期獲得劇組供應的酒精，因此當地醫生建議吉安娜在早上服藥，以免影響晚間的聚餐小酌。

然而，某天晚間的拍攝中，吉安娜喝醉後與人起口角，製作團隊將她帶到獨立房間。吉安娜表示，「3位製作人說我需要冷靜，所以給我開了一樣的藥，這段時間我記得最清楚，我的同事說我當時一直告訴他們『喝酒之後不應該吃這藥』，但他們卻堅稱沒關係，劑量沒有很大之類的，所以我才接受了。」吉安娜此後便失去意識，直到隔天早上，製作人才表明她昨晚遭到其中一名男演員性侵。

▲吉安娜表示，自己完全不記得服藥後發生什麼事。（圖／翻攝自IG／@giannahammer）

吉安娜說，製作人強調當晚什麼也沒發生，因為有其他演員出手阻止，但吉安娜在節目中的男搭檔威佛（Hayden Weaver）表示，他親眼目睹了製片人讓吉安娜吃了藥，後來她整個人就像「睜著眼」進入昏迷狀態。另一名女演員托德（Tyranny Todd）也證實，吉安娜當晚時而清醒、時而昏迷，眾人發現男演員壓在她身上時，也有聽見吉安娜說「不！」。

托德說，大家上前想把男演員從吉安娜身上拉開，「我記得我當時非常生氣，因為我們都知道吉安娜被利用了，他在她上面，然後轉過身來罵了一句，這樣一點都不酷。」據吉安娜的說法，製作團隊後來的解決辦法是，讓性侵的男演員睡在沙發，停止供應兩人酒精，製作人還要求她簽署保密協議，並禁止目擊性侵的演員們在拍攝過程中討論此事。

▲其他演員當年也目擊吉安娜被一名男演員壓在床上。（圖／翻攝自IG／@giannahammer）

吉安娜表示，「這些年來當節目播出的時候，當觀眾還對它記憶猶新的時候，我什麼都沒說，因為我很害怕，但我想還是要說出來，分享我的經驗，這讓我鬆了一口氣，我覺得這並不是需要隱藏的事，也沒有必要對此感到羞恥。」MTV發言人表示，電視台目前已暫停製作與選角，並對指控進行獨立調查，第三方製作公司也將進一步審查我方內部安全協議。此外，製作公司則否認，製作8季節目以來，從未有過任何性侵事件。