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反對台灣撐香港　國台辦說民進黨要對話是「假惺惺」

▲▼壹傳媒創辦人黎智英。（圖／路透社）

▲黎智英等人日前因參與反修例示威，被香港法院定罪。（示意圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

壹傳媒創辦人黎智英等人日前被法院裁定，其「組織未經批准集結罪」等罪名成立，我行政院、陸委會等再次先後表態「撐香港」，呼籲中共重視民主自由。對此，大陸國台辦19日回應反批，民進黨當局是假惺惺地喊著「民意」、「對話」，幹著撈取選票和亂港謀「獨」的勾當。

大陸國台辦發言人馬曉光表示，香港特區政府依法處置違法分子理所當然，不容干涉。他指稱民進黨是打個民主、人權的旗號，假惺惺地喊著「民意」、「對話」，實際上目的要撈取選票和亂港謀「獨」。

他還說，「正告民進黨當局停止政治操弄，否則必遭嚴懲。」

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光4月14日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

壹傳媒創辦人黎智英及李柱銘、李卓人等多名資深民主派人士，日前先後被定罪，於16日遭判刑。陸委會對此譴責中共用法律手段、迫使異見人士噤聲的作為，呼籲大陸相關方面立即釋放所有香港的良心犯，且當權者不要再秋後算帳、清除異己，否則終遭人民唾棄。陸委會稱對於香港民主人士的境遇，以及香港情勢的沉淪，均感沉痛。

行政院發言人羅秉成也表示，中國大陸向來漠視人權，自毀一國兩制的承諾，踐踏香港的自由民主，世界各主要國家已一再加以譴責、抨擊。他說，我們台灣有主權，也重視人權，人民愛好和平，也珍惜自由，才有今天的民主台灣。

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