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習近平「視訊出席博鰲年會」　打破領導人線下參會慣例

▲▼ 習近平 。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平將以視訊方式，出席正在海南舉辦的博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式。（圖／路透）

記者陳政錄／海南博鰲報導

中國外交部19日宣布，國家主席習近平將於20日，以視訊方式出席「博鰲亞洲論壇2021年年會」，並發表主旨演講。也就是說，這場被中方譽為今年首個以線下為主、全球規模最大，線下有超過4000人參加的國際會議，仍因疫情影響，無中國主要國家領導人到場線下與會。

博鰲亞洲論壇2001年成立，今年恰逢20周年，另論壇年會自2002年舉辦起，逐漸被視為每年3月中國「全國兩會」召開後，中方首個大型的主場外交活動。2012年開始，除2017年由時任國務院副總理張高麗出席外，均由國務院總理李克強和國家主席習近平輪流線下出席年會。

▲▼博鰲亞洲論壇2021年年會在海南舉辦，4月18日到4月21日。（圖／記者陳政錄攝）

▲博鰲亞洲論壇2021年年會4月18日到4月21日舉辦。（圖／記者陳政錄攝）

由於去年因疫暫停舉辦，按照正常順序，今年應將由習近平出席，對國際彰顯中國抗擊疫情成果，但官方在此之前遲未鬆口，直至20日開幕日前夕，才由外交部發言人華春瑩宣布此一訊息。

華春瑩宣布，國家主席習近平將於4月20日應邀以視訊方式，出席博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式並發表主旨演講。

與此同時，汶萊蘇丹哈桑納爾、智利總統皮涅拉、印尼總統佐科、哈薩克斯坦首任總統納扎爾巴耶夫、寮國國家主席通倫、韓國總統文在寅、新加坡總統哈莉瑪、斯里蘭卡總統戈塔巴雅、越南國家主席​​阮春福、孟加拉國總理哈西娜、柬埔寨首相洪森、馬爾他總理阿貝拉、蒙古國總理奧雲額爾登、紐西蘭總理阿德恩、第七十五屆聯合國大會主席博茲科爾、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃等外國領導人和國際組織負責人，將應邀以視訊方式出席年會。

本屆博鰲亞洲論壇2021年會於18日到21日，在海南舉辦，主題為「世界大變局：共襄全球治理盛舉合奏一帶一路強音」，包括六項議題：解讀中國、把握世界變局、一帶一路合作、擁抱產業變革與新科技共舞，以及共享發展。

根據已公開資訊，線下超過4000人註冊與會，論壇秘書長李保東表示，共有40位政要、前政要，74位部長級官員和前官員，幾十位國際組織領導人負責人，幾十位駐華使節還有國際組織駐華代表參加，另有近百位世界五百強和世界企業高管，以及專家學者應邀與會參與討論。

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