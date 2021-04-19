　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／高手在農村！　1.3億人看他「寸拳」斷飛花崗岩　

記者任以芳／綜合報導

中國傳統武術「寸拳」最近突然火紅到海外，一名來自廣東民間武術家林亦文，透過各種誇張方式表演寸拳技法，以肉眼幾乎無法捕捉的拳速，空手擊斷打飛一塊長條狀的花崗岩，視頻點閱率高達1.3億次，掀起「One Inch Punch」熱潮。

據了解，「One Inch Punch」是國際上對於中國傳統武術中寸拳技法的稱呼，也是李小龍最具代表性的招式之一。1967年長灘國際空手道錦標賽，李小龍表演寸拳，以一指左右的擊拳距離，擊退一名空手道選手，將寸拳發揚光大。

▲▼寸拳、廣東 。（圖／翻攝 林亦文YouTube PDL）

▲中國寸拳技法重現廣東 。（圖／翻攝 林亦文YouTube PDL）

時隔50多年，廣東民間再現「寸拳」高手。網紅林亦文自己經營YouTube頻道，粉數人數累積36萬多人。影片都是赤手空拳劈磚、踢斷芭蕉樹、鐵管劈磚等動作。內容還帶點搞笑風格，經常找農村大媽當背景，有時候還有女搭檔表演軟骨功。

▲▼寸拳、廣東 。（圖／翻攝 林亦文YouTube PDL）

▲廣東民間武術家林亦文，用寸拳劈斷花崗岩引起熱議 。（圖／翻攝 林亦文YouTube PDL）

林亦文經常表演各種徒手劈磚、腳踢木板等動作，對於中國觀眾來說見怪不怪，但是赤手開磚，對於老外還是很新鮮。上個月1日，他發表一則影片累積至今的點閱率高達1.3億次。林亦文徒手擊斷一條長形花崗岩，引起網友高度討論，到底是真還是假的？

據陸媒《觀察者》報導表示，有日本網友轉載，寫下「中國の武術家によるワンインチパンチの実演」的標題（片假名就是one inch punch的音譯），還有外國網友看完留言，原來《龍珠》的格鬥家在中國真的存在。

▲▼寸拳、廣東 。（圖／翻攝 林亦文YouTube PDL）

▲林亦文赤腳踢斷芭蕉樹 。（圖／翻攝 林亦文YouTube PDL）

報導進一步稱，也有大陸網友懷疑視頻可能造假。首先，林亦文劈磚視頻常出現卡接、消失的錯覺；尤其放慢劈斷花崗岩視頻的速度，重新檢視他拳頭打斷磚石的瞬間，視覺效果堪比「磚頭消失術」，不少網友留言「P得不錯」、「也太假了」之類的評論。

但報導也強調，對於大部分觀眾還是願意相信，林亦文確實以一記極短距離出手的寸拳打斷厚重的花崗岩。

ET快訊
統一獅下榻君品飯店驚傳火警　領隊回應了
29歲女跟男友愛愛失敗　檢查才知自己「是男的」
快訊／三總爆內鬼！A走免費口罩5萬片　5元轉賣
划算到爆！　曾國城大推的益生菌6600元直殺2980元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

三寶打錯檔！下秒往後暴衝「懸吊3m高空」...路人全嚇歪

免費施打！上海台胞開始接受新冠疫苗接種

廣西遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」　前排客當場身亡…慘叫聲不斷

影／高手在農村！　1.3億人看他「寸拳」斷飛花崗岩　

習近平「視訊出席博鰲年會」　打破領導人線下參會慣例

蒙古國草原大火燒延燒至內蒙　陸邊境緊急出動600餘人阻截

直言「香港作用在下降」　人大吳曉求：需要有危機感

拜登「技術性干預」蓬佩奧訪台？　台學者：不無可能

林毅夫：美企若失中國市場　想技術領先將「力不從心」

救護人員進飯店救人搭電梯遭拒　保全：未接到領導通知

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

婦搭高鐵大聲講電話...乘客勸說　她竟脫口罩起身嗆：妳才吵死！

買2萬家具等不到師傅到家組裝　客服無人回...IKEA：願退安裝費

只要想做！全世界都會幫助你　輪椅男無畏困難勇隨媽祖進香

吳宗憲點歌《雙截棍》也能唱　《浪子回頭》MIX成名曲揪大合唱

貝童彤「破尺度」婚紗照藏1年曝光！　爆料老公：偷捏他屁股就會笑ＸＤ

三寶打錯檔！下秒往後暴衝「懸吊3m高空」...路人全嚇歪

免費施打！上海台胞開始接受新冠疫苗接種

廣西遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」　前排客當場身亡…慘叫聲不斷

影／高手在農村！　1.3億人看他「寸拳」斷飛花崗岩　

習近平「視訊出席博鰲年會」　打破領導人線下參會慣例

蒙古國草原大火燒延燒至內蒙　陸邊境緊急出動600餘人阻截

直言「香港作用在下降」　人大吳曉求：需要有危機感

拜登「技術性干預」蓬佩奧訪台？　台學者：不無可能

林毅夫：美企若失中國市場　想技術領先將「力不從心」

救護人員進飯店救人搭電梯遭拒　保全：未接到領導通知

最低200元爽吃鍋、炸蝦！4間飯店「住宿、餐券激省專案」

讓陌生人上車！好心女遭性侵棄屍　「寄生惡狼」搬進她家爽吃喝

從3個月養到大！「熱天氣」引發凶性　男主人和比特犬同睡被咬死

撕掉大門上紅紙！前屋主「掛一把剪刀」她傻了　風水師曝解答

北韓新冠防疫超自信！傳將重啟「與中國邊境貿易」：拼經濟更重要

英國女王低調過「最孤獨」生日　王室開會討論未來走向

三寶打錯檔！下秒往後暴衝「懸吊3m高空」...路人全嚇歪

跟BALENCIAGA偽出國！冬裝「到此一遊」　鉚釘包藏愛心鏡巨萌

迎富邦60歲生日！　大董、二董合體曝感言「見證台灣經濟的起飛」

國道飛來「三重靠右」標誌牌...正中小黃！運將獲國賠7萬元

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

大陸熱門新聞

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

花蓮6.2強震晃全台　福建香港也狂搖

癌末妻舍命產子亡：給丈夫留血脈！尪秒再娶

瞞男友約炮嫁富二代！抖音女神傳遭退婚

84歲老教授徵婚！找22至40歲嫩妻

陸景區立「媳婦餵婆婆喝母乳」雕像被檢舉

精子含量2個！老婆突懷孕「不孕男臉綠」

尪家暴老婆慘掛彩　妻：警告過了

開車滑手機　女駕駛輾壓路人嚇跑

大陸外交部副部長：我們永遠不會允許台灣獨立！

為當閨蜜伴娘「縮胃減肥」　她8天減6公斤

熟女撞破護欄「半台車懸空」還狂踩油門

土豪搬新家　頂樓狂倒禮物　

螺螄粉尋親？男找到失散30年父母

更多熱門

相關新聞

習近平點頭參加氣候峰會！拜登上任後首同框

習近平點頭參加氣候峰會！拜登上任後首同框

中國氣候變化事務特使解振華與美國總統氣候問題特使凱瑞（John Kerry）在上海進行會談後，於18日共同發表了「中美應對氣候危機聯合聲明」。聲明指出，美國總統拜登（Joe Biden）將與中國主席習近平在4月22、23日在氣候峰會上透過視訊會面。

拜登外交亮紅燈　外媒點名台灣！

拜登外交亮紅燈　外媒點名台灣！

韓電競選手脫口「想賺中國錢就得當中國狗」惹議

韓電競選手脫口「想賺中國錢就得當中國狗」惹議

路透：中國暗示「馬雲出清股份」換螞蟻上市

路透：中國暗示「馬雲出清股份」換螞蟻上市

謝金河：台積電首季財報亮麗　唯一「美中不足」是這點！

謝金河：台積電首季財報亮麗　唯一「美中不足」是這點！

關鍵字：

寸拳中國武術李小龍

讀者迴響

熱門新聞

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

控鄧福如外遇！美甲師再爆「幫你舔舔」對話紀錄

台中深夜惡火　疑小孩玩打火機釀3死

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

邱鋒澤簽下采子2個月後交往！見被罵曾心疼發聲

快訊／交往采子1年半慘遭劈腿　邱鋒澤親自發聲了！

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

3童疑玩打火機　女兒被燒死！父痛心：我唯一的孩子啊

友人證實采子也劈腿！　「交往邱鋒澤1年半」揭他崩潰慘況

徐睿知難親近朴敘俊！網挖吻戲分析「他很會看人」

影／《全明星運動會》錄影爆火藥味

紫衣男台鐵打女人！拖到車廂間「飛踢踹頭」

台「菜市場鳥」坐船到澳洲爆紅！

邱鋒澤深夜買醉　采子錄影痛哭

何孟遠深夜直播再道歉！請求「不要罵元元和敬宣」

更多

最夯影音

更多
峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！
高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面