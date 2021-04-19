影／高手在農村！　1.3億人看他「寸拳」斷飛花崗岩　

記者任以芳／綜合報導

中國傳統武術「寸拳」最近突然火紅到海外，一名來自廣東民間武術家林亦文，透過各種誇張方式表演寸拳技法，以肉眼幾乎無法捕捉的拳速，空手擊斷打飛一塊長條狀的花崗岩，視頻點閱率高達1.3億次，掀起「One Inch Punch」熱潮。

據了解，「One Inch Punch」是國際上對於中國傳統武術中寸拳技法的稱呼，也是李小龍最具代表性的招式之一。1967年長灘國際空手道錦標賽，李小龍表演寸拳，以一指左右的擊拳距離，擊退一名空手道選手，將寸拳發揚光大。

▲中國寸拳技法重現廣東 。（圖／翻攝 林亦文YouTube PDL）

時隔50多年，廣東民間再現「寸拳」高手。網紅林亦文自己經營YouTube頻道，粉數人數累積36萬多人。影片都是赤手空拳劈磚、踢斷芭蕉樹、鐵管劈磚等動作。內容還帶點搞笑風格，經常找農村大媽當背景，有時候還有女搭檔表演軟骨功。

▲廣東民間武術家林亦文，用寸拳劈斷花崗岩引起熱議 。（圖／翻攝 林亦文YouTube PDL）

林亦文經常表演各種徒手劈磚、腳踢木板等動作，對於中國觀眾來說見怪不怪，但是赤手開磚，對於老外還是很新鮮。上個月1日，他發表一則影片累積至今的點閱率高達1.3億次。林亦文徒手擊斷一條長形花崗岩，引起網友高度討論，到底是真還是假的？

據陸媒《觀察者》報導表示，有日本網友轉載，寫下「中國の武術家によるワンインチパンチの実演」的標題（片假名就是one inch punch的音譯），還有外國網友看完留言，原來《龍珠》的格鬥家在中國真的存在。

▲林亦文赤腳踢斷芭蕉樹 。（圖／翻攝 林亦文YouTube PDL）

報導進一步稱，也有大陸網友懷疑視頻可能造假。首先，林亦文劈磚視頻常出現卡接、消失的錯覺；尤其放慢劈斷花崗岩視頻的速度，重新檢視他拳頭打斷磚石的瞬間，視覺效果堪比「磚頭消失術」，不少網友留言「P得不錯」、「也太假了」之類的評論。

但報導也強調，對於大部分觀眾還是願意相信，林亦文確實以一記極短距離出手的寸拳打斷厚重的花崗岩。