「加利口罩案」二度開庭　林明進自信：口罩等級都在Level2～3

▲口罩國家隊之一的加利公司負責人林明進，依違反藥事法及詐欺起訴，19日二度出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

口罩國家隊的成員加利公司負責人林明進，涉嫌輸入大陸製的口罩混國家醫用口罩出售遭起訴。19日士林地院2度開庭，林要求法官勘驗遭扣押的大陸製口罩，並抽查防護效力，法官詢問檢察官意見，檢察官僅表示「請找當初相關人員驗，預防林動手腳」。林庭後委屈告訴記者，「我的口罩品質真的沒有問題，檢察官就是不敢驗，就是怕驗了無法起訴我。」

林明進於4月8日首次開庭時說道，當時國家隊徵用口罩成立一個通訊軟體群組，成員有行政院、工業局以及衛生福利部等官員，但廠商提出質疑「同業進口非醫用口罩，轉換成醫用口罩，是否違法？」，長官統一回答「廠商要具有醫療器材許可證，產品符合國家規範」。

19日二次開庭，調閱林明進遭查扣手機，並檢視群組的對話訊息。林明進與律師聲請要求法官前往加利工廠，現場勘驗調查局查封扣押他的口罩並進行抽驗口罩的防護效力。法官詢問檢察官意見，檢察官嚴肅表示「請找當初相關人員驗，預防林動手腳」，法官也表示將會擇期前往且由3位法官及相關人員同前往，全案候核辦。

▼林明進過去受訪指出，他們進的是陸製工業用口罩半成品，規格更高，到工廠加工後，一樣是「MIT」。（圖／翻攝臉書）

林明進庭後向記者委屈表示，他在去年偵查時就要求檢察官要抽驗口罩防護效力，他表示，「檢察官不敢驗，因為怕驗了就無法讓起訴書寫下去。」林明進鏗鏘有力表示「我的朋友告訴我，要相信司法」，他也強調他很感謝法官願意聽他說，且願意前往進行抽驗口罩。

林明進向記者強調「我的大陸製口罩品質絕對沒問題！」並解釋口罩都是來自大陸天津公司，由德國技師駐廠，用的是美國原料。他也說口罩等級分Level 1、Level 2、Level 3，他的品質都是維持在Level 2、Level 3的。反而在事情爆發後有民眾將他製作口罩拿去檢驗，驗出來都是合格的數據，反而是其他廠商數據通通不合格。

法院內林明進面對記者講得頭頭是道，但走出法院外面對媒體拍攝，他態度相當柔軟，低調說「謝謝各位」便坐上計程車離去。

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