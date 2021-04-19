直言「香港作用在下降」　人大吳曉求：需要有危機感

▲前中國人民大學副校長、中國資本市場研究院院長吳曉求。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／海南博鰲報導

中國大陸近年積極推進海南全島自貿港建設、粵港澳大灣區協同發展，讓經歷「反修例」風波、疫情影響後的香港何去何從，備受關注。大陸知名經濟學家吳曉求19日在海南受訪坦言，過去香港是轉口貿易的重要基地，但隨中國大陸的全面發展，「這個作用在下降」，他認為香港需要有危機感、競爭意識，不能光等中央政策。

博鰲亞洲論壇2021年年會於海南舉辦，前中國人民大學副校長、中國資本市場研究院院長吳曉求19日上午接受媒體訪問。面對媒體提問官方推動海南自貿港建設，是否排擠香港時，做出如上表示。

▲香港是亞洲重要的轉口貿易、金融中心。（圖／CFP視覺中國）

吳曉求首先提到，國家在新的時期，都會有新的發展戰略，譬如粵港澳大灣區、將海南建設成自貿區、自貿港，還有長三角及京津冀一體化等區域發展，這是並行不悖，且互相協調的。

粵港澳大灣區發展，是否影響香港的經濟地位、重要性？吳曉求坦言，香港和澳門在經濟體制上屬於境外，有三種貨幣，要怎麼協調非常關鍵，與此同時，過去香港對國家改革開放起到重要貢獻，為轉口貿易的重要基地，但隨著中國的全面開發，「這個作用在下降」，香港必須在科技創新、金融制度、法律制度、社會環境包括人才引進等方面做深度思考，不能只依靠轉口貿易、服務性質導向的模式來發揮作用。

相較於未來幾年海南自貿港建設的宏觀命題，吳曉求進一步點出，現在中國整個經濟規模、人均收入水準都在提高，特別是靠近香港的深圳、廣州，尤其深圳的科技創新能力非常強大。

因此，他認為海南自貿港建設會構成一定競爭，也是好事，能帶動香港的發展，且「實際上帶來更大挑戰的是深圳，深圳直接靠近香港」，直言有壓力就會找到出路，才會有改革的動力。

吳曉求說，香港先進的管理制度、成熟的法制是其他城市需要學習的。另一方面，維護香港的繁榮發展，是國家基本國策之一，惟與此同時，也不能只等中央給政策，香港本身也需要有危機感、競爭意識，不能存在過去的優越意識。

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