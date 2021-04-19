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影／調查局跳抖肩舞被罵爆　美、英早拍過還穿內褲抓屁、全裸淋浴

▲▼調查局拍攝抖肩舞影片但被部分網友罵爆。（圖／調查局影片）

▲調查局拍攝抖肩舞影片但被部分網友罵爆。（圖／調查局影片）

記者陶本和／台北報導

網路近日流傳一段2018年調查局學員跳「抖肩舞」的影片，遭網友留言嘲諷，而調查局持正面態度，認為這展現活潑創新思維，沒有不當或違法。事實上，拍攝活潑影片在各國都有類似活動，美國海軍2012年拍知名歌曲「Call me maybe」，而英國海軍的創意影片，水兵穿內褲抓屁、裸身洗澡等畫面還全都曝光。

調查局的學員在2018年12月實習期間，拍攝活潑的影片，結合當年盛行的「抖肩舞」進行拍攝。不過，這被特定網友嘲諷，認為「瘋瘋癲癲廣招徠、國家安全靠邪魔」。

對此，調查局透過聲明表示，影片是學員3年前實習期間，為展現活潑創新思維，結合當年盛行的抖肩舞蹈所拍攝，並沒有不當或違法之處。

 

▲調查局跳抖肩舞影片。（影／讀者提供）

事實上，國際間各國軍中都有類似的創意發想與作品，特別是被視為作風開放的西方國家。舉例而言，美國海軍曾在2012年，以當時火紅的「Call me maybe」一曲進行拍攝，內容以活潑方式，呈現海軍每一水位水兵的不同工作，畫面呈現上甚至也有裸上身、露出刺青等畫面，這對照我國軍中風氣，一向不太容易被接受。

除了美軍之外，英國海軍曾向知名流行樂團「S Club 7」致敬，也特別拍攝在船艦上的生活唱跳影片，從畫面一開始，就是水兵穿著內褲下床、還抓屁股的畫面，更也捕捉了水兵全裸淋浴的畫面。

對於各國的軍隊風氣與民情，台灣確實相對保守，軍方人士說，精良部隊創意越多是可以預期的，專業訓練以外的生活，鼓勵他們天馬行空活出自我，本來就是好事一件；而調查局的影片，唯一的缺點就是不夠放得開，所以顯得有些呆板，這是美中不足之處。

▼美國海軍以知名歌曲「Call me maybe」拍攝活潑唱跳影片。（影／Youtube）

 

 ▼英國海軍也曾拍攝活潑唱跳影片。（影／Youtube）

 

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