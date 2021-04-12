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超狂詐騙機房塞進44人破紀錄！桃園廢棄農舍如企業總部　首腦收押

▲調查局破獲國內單一處所電信詐騙集團，一舉逮捕44人。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲調查局破獲國內單一處所人數最多的電信詐騙集團，一舉逮捕44人。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

以康姓、官姓男子為首詐騙集團，利用桃園市新屋區偏遠郊區一棟廢棄農舍作為詐騙機房，經調查局中部地區機動工作站、桃園市調查處等單位及警方長期蒐證，在3月31日一舉攻堅，查獲包含7名通緝犯在內之44人電信詐欺集團，創下國內單一處所詐騙機房人數最多之紀錄，現場查扣詐騙使用之犯罪工具，並對康、官2人聲請羈押獲准。

▲該詐騙集團機房宛若企業辦公室。（圖／記者楊熾興翻攝）

該詐騙集團機房宛若企業辦公室。（圖／記者楊熾興翻攝）

康姓男子集團的詐騙手法係假冒大陸地區公安及檢察官等不同身分，佯稱被害人個資外洩，遭人冒用涉及刑事、洗錢犯罪，誘騙被害人接受調查及帳戶監管，以洗脫罪嫌避免名下帳戶遭凍結為由，伺機將被害人帳戶內款項轉帳至人頭帳戶而遂行詐欺。

▲▼調查局和警方一舉攻堅詐騙機房將犯嫌制伏。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼調查局和警方一舉攻堅詐騙機房將犯嫌制伏。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼調查局和警方一舉攻堅詐騙機房將犯嫌制伏。（圖／記者楊熾興翻攝）

該詐騙集團除機房人數達國內首見單一處所超過40人以上規模外，機房更仿情報秘密掩護基地方式刻意維持「破舊廢墟」樣貌，隱身於桃園市新屋陂塘、牛舍偏遠郊區中，以確保機房安全隱密，運作時間研判已達1年以上，然終因不露餡而遭一舉查獲。

現場查扣犯罪使用之iPhone手機、筆記型電腦、被害人基資文件、手機、筆記型電腦等證物，因事證明確經解送臺灣桃園地方檢察署後，檢察官訊後對認罪成員裁定交保候傳，並向臺灣桃園地方法院聲請羈押機房康姓金主及官姓管理者2人獲准，並將7名通緝犯各自解送相關地方檢察署歸案。

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