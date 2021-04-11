新北女調查官值班內褲被偷5次　「電眼抓包」竟是變態學長下手

▲女調查官的貼身內褲在辦公室內接連失聯，裝監視器才發現是同事幹的。（圖／翻攝自pixabay）



記者陳豐德／新北報導

新北市調查處重新站的調查官莊翔宇，涉嫌在2019年7月至2010年10月之間，5度趁值班的女調查官外出時，翻取被害人包包竊取內衣褲，直到督察組獲報後暗中裝監視器，才發現是內鬼所為，新北地檢署考量莊男認罪且跟被害人何且，給予不起訴處分；調查局考績會則決議將莊男記過調職到總務處。

據了解，調查局外勤處每天都需要有調查官值班，而女調查官如果需要到重新站值班，由於該處沒有附設值日室，女調查官會將換洗的貼身衣物放在包包內，直接帶進辦公室內等待晚間替換，沒想到卻吸引到有病態戀物癖的已婚的男調查官。

2019年7月開始，重新站有女調查官發現自己帶來更換的內衣褲突然消失，一開始被害人還以為只是自己忘記帶，但幾個月內就發生了3次，讓她們認為不對勁，向督察系統檢舉可能是有內賊。

由於辦公室內沒有監視器，根本沒有辦法得知誰是小偷，督察組展開追查，趁假日的時候在辦公室內裝設監視器，果然在2020年9月、10月拍到莊男偷取女同事放在背包內的內褲，被依照竊盜罪嫌送辦。

莊男事後自白坦承共偷了5條內褲，並表示自己相當後悔，已經尋求心理治療試圖矯正偏差行為，檢方考量莊男已經跟被害人達成和解，被害人也不願追究，因此給予不起訴處分；調查局後續也移送給考績會，考績會決議記過，並將莊男調職到總務處。

其實這不是調查局最近第一次出包，航基站調查官先前才遺失6.5公斤的安毒；航機組前機動組長徐宿良夫婦涉貪遭收押； 桃園市調處機動站組長高得志遭6名女調查官指控性騷擾，考績會決議記過改調基隆站。

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