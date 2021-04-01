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調查員涉勾結毒梟！妻炫「愛馬仕樂園」　檢公布2000萬證物超驚人

▲桃檢1日晚間公布調查官徐宿良與妻子李翠萍財產來源不明案，北機站人員搜出名牌包、轎車等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢1日晚間公布調查官徐宿良與妻子李翠萍財產來源不明案，北機站人員搜出包括現金、名牌包、轎車等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署3月29日指揮調查局北機站人員持搜索票至調查官徐宿良與妻子李翠萍住家共4處搜索，共起出大批現金、名牌包、名錶與賓士進口轎車等證物，但因數量龐大且須清查來源，以致不少媒體捕風捉影說現場有5000萬現金等證物，桃檢1日晚間依照「偵查不公開作業辦法」公布已查扣之現金等相關證物，粗估包括現金在內總值可能逾2千萬元。

▲桃檢1日晚間公布調查官徐宿良與妻子李翠萍財產來源不明案，北機站人員搜出賓士轎車等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢1日晚間公布調查官徐宿良與妻子李翠萍財產來源不明案，北機站人員搜出賓士轎車等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃檢指派肅貪兼重大組檢察官葉益發偵辦調查局案，3月29日持搜索票搜查調查官徐宿良與妻子李翠萍住處共4個點，並傳喚徐的李姓妻舅與其鍾姓前妻2名親友偵訊，檢方質疑徐月薪約10萬元，但卻搜出與收入明顯不相當相關帳戶資金與現金、名牌包、名錶與進口汽車等證物。

▲桃檢1日晚間公布調查官徐宿良與妻子李翠萍財產來源不明案，北機站人員搜出各式名牌包等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢1日晚間公布調查官徐宿良與妻子李翠萍財產來源不明案，北機站人員搜出各式名牌包等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃檢查出，徐、李夫妻帳戶內，近年有多筆與收入顯不相當的金額流入，專案小組認為依其職務與財務狀況顯得十分不相當，目前共查扣帳戶資金與現場查扣現金170萬元、名錶29支、名牌包25個、汽車3輛（包括賓士GLB200、E200與馬自達CX5），此外，6.5公斤安非他命毒品目前仍未尋獲，專案小組仍繼續追查中。

 ▲桃檢1日晚間公布調查官徐宿良與妻子李翠萍財產來源不明案，北機站人員搜出包括170萬元現金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢1日晚間公布調查官徐宿良與妻子李翠萍財產來源不明案，北機站人員搜出包括170萬元現金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃檢1日晚間將查扣證物公布，包括2支AP錶、6支勞力士、6支沛納海、4支OMEGA錶、4支愛馬仕，還有2支Franck Muller、2支崑崙表、1支ROUND WELL、1支BMW。另外還有6個HERMES、4個LV，10個CHANEL、FENDI、CELINE、BV、Gucci等名牌包包，總計難以估算，粗估市值應該逾2千萬元。

▲桃檢1日晚間公布調查官徐宿良與妻子李翠萍財產來源不明案，北機站人員搜出各式名錶等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢1日晚間公布調查官徐宿良與妻子李翠萍財產來源不明案，北機站人員搜出各式名錶等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢1日晚間公布調查官徐宿良與妻子李翠萍財產來源不明案，北機站人員搜出各式名牌包等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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