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社會 社會焦點 保障人權

弄丟6.5公斤毒品　調查局檢討防弊「晶片追蹤+人臉辨識」

▲▼法務部調查局長呂文忠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲調查局長呂文忠1日到立法院為毒品遺失案進行專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

調查局接連爆發6.5 公斤安非他命，涉案調查官徐宿良夫妻又被搜扣數百萬元來源不明的財產，被檢察官聲押獲准，調查局長呂文忠1日到立法院進行專案報告，規劃建立贓證物數位化管理平台，未來將在重要扣押物再加貼「無線射頻辨識 ( RFID）」晶片追蹤，庫房建置人臉辨識等系統，避免類似狀況再次發生。

調查局航業調查處基隆調查站於2019年11月，由調查官鄭翊運送查獲的6.5公斤安非他命到調查局鑑識科學處鑑定，但運送途中毒品「遺失」，又拖了快1年才向調查局本部報告，桃園地檢署2020年展開追查，航基站副主任林聖智、時任機動組長徐宿良各5萬元交保，調查官詹孟霖與鄭翊各10萬元交保境管，並先後遭調查局調職。

▲▼徐宿良，調查局貪官。（圖／翻攝臉書）

▲調查官徐宿良夫妻因財產來源不明罪嫌遭聲押禁見獲准。（資料照／翻攝臉書）

日前桃檢再次發動搜索，在徐宿良的住處與保管箱等處，發現大量現金、名牌包、手錶，因徐和妻子對財產來源供述不一，被檢察官依涉嫌《貪污治罪條例》財產來源不名罪，向法院聲請將徐宿良夫妻倆收押禁見獲准，徐立刻遭調查局處分停職。

立法院司法及法制委員會4月1日邀請法務部、調查局就毒品遺失案進行專案報告，呂文忠事前受訪時，針對遺失毒品案，再次表達道歉跟遺憾，事件發生後，已針對毒品證物的保存，展開一連串的改進作為。

▲▼徐宿良，調查局貪官。（圖／翻攝臉書）

▲徐宿良的妻子常在臉書炫富，把愛馬仕絲巾裱框當裝飾。（資料照／翻攝臉書）

調查局報告指出，已完成的改進事項包括訂定及修正送驗、保管、沒入銷毀規定，以及設置毒品沒入物專庫，後續還規劃，毒品扣押物數位化管理平台建置、扣押物暨證物監管鏈建置等案。

其中有關查扣贓證物保管部分，分為普通扣押物以及含毒品在內貴重物2種，普通扣押物用二維條碼管制，貴重扣押物則在二維條碼之外，再加上「無線射頻辨識 ( RFID）」晶片追蹤，同時將爭取經費，建置保管庫房門禁設施、監視系統、人臉辨識、系統工作站軟硬體等，防堵弊端再次發生。

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