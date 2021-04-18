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雲林震度3、4級「吊燈搖晃」　民眾嚇跑出門

記者蔡佩旻／雲林報導

花蓮壽豐鄉18日晚間10時11分及10時14分發生地震，11分地震芮氏規模5.8，震源深度15公里，14分為芮氏規模6.2，深度13.9公里，均屬極淺層地震。雲林縣有感震度為3級與4級未傳出災情，高鐵雲林站未受地震影響。地震後許多民眾上LIN群組報平安及陳述所在地狀況，斗南民眾傳出吊燈狂晃情形，北港則有多位民眾往外跑。

▲雲林北港鎮新街里許多民眾因地震跑出屋外，見沒有大狀況後才回屋內休息。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林北港鎮新街里許多民眾因地震跑出屋外，見沒有大狀況後才回屋內休息。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林斗南鎮吳姓民眾上傳兩段位於一樓的監視器畫面，吊燈受地震影響大幅度搖晃，吳姓民眾表示，當時已在樓上臥室休息，地震發生以照顧孩子優先，靜觀其變，還好一下子就停了。

▲雲林北港鎮新街里許多民眾因地震跑出屋外，見沒有大狀況後才回屋內休息。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗南鎮民宅一樓的吊燈受地震影響大幅度搖晃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林北港鎮新街里戴姓民眾則分享家門口監視器畫面，畫面顯示，地震開始鏡頭隨之搖晃，一度測光失誤造成大面積黑暗，但可見門口汽車明顯上下搖晃，不一會兒畫面恢復正常後，許多鄰居跑出屋外，其中一名戴姓民眾說，鄰居在外頭待一下子，見沒有大狀況後才一一回屋內休息。

雲縣消防局表示，地震截至目前為止未接獲災情報案電話，將持續關注轄區狀況。

▲▼花蓮壽豐6.2強震。（圖／NCDR）

▲▼花蓮壽豐6.2強震。（圖／NCDR）

▲花蓮壽豐鄉18日晚間10時14分發生地震，芮氏規模6.2，深度13.9公里。（圖／中央氣象局）

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