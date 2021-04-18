規模6.2地震「狂搖15秒」北捷一度停駛！機捷全線停駛中

記者鄒鎮宇、許宥孺、游瓊華／綜合報導

台灣花蓮地區18日晚間10時11分、14分分別發生規模5.8、規模6.2地震，氣象局也緊急發佈國家級警報。其中，台北捷運因車廂劇烈晃動，一度停駛，慢速巡軌後全線皆正常，22:36恢復正常，已恢復行駛；而機場捷運則仍在停駛中。

此外，高雄捷運表示，輕軌跟捷運都沒有影響，目前依SOP慢速巡軌中，巡完之後就會正常營運。

至於台中捷運表示，已迅速巡檢相關系統及站體，目前確認無異常，恢復正常運轉，中捷也會持續注意最新狀況。