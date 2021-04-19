連2震撼全台！民眾怨沒收到「國家警報」　鄭明典回應了

▲國家級警報。（圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／台北報導

花蓮縣壽豐鄉18日深夜在3分鐘內，分別發生規模5.8、規模6.2極淺層地震，震撼全台，氣象局也緊急發布「國家級警報」；不過，也有不少人表示沒收到，直呼是「國家級邊緣人」。對此，中央氣象局長鄭明典今天（19日）也發文回應。

鄭明典在臉書說，災防告警細胞廣播這種告警是設定區域廣播，並沒有設定接收者是誰，標準地一視同仁！在廣播區域內，沒收到訊息的原因很多，不過是有一群人努力在克服問題。

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▼氣象局發布兩次國家級警報。（圖／翻攝鄭明典臉書）



根據氣象局地震報告，花蓮壽豐鄉18日晚間10時11分先發生規模5.8地震，深度15公里，花蓮縣最大震度5級，其他縣市也有1到4級震度，氣象局對台北市、彰化縣、花蓮縣發布災防告警訊息；壽豐鄉10時14分又發生規模6.2地震，深度13.9公里，花蓮縣最大震度6弱，其他縣市也有1到4級震度，氣象局對花蓮縣發布災防告警訊息。

地震發生當時，許多人收到國家級警報。一名台北人對《ETtoday新聞雲》說，睡到一半被警報聲吵醒，緊接著就感受到地震。但也有不少人表示沒收到警報，自嘲是國家級邊緣人。

地震測報中心主任陳國昌表示，兩起地震位置皆在花蓮壽豐鄉，此處是歐亞大陸板塊及菲律賓海板塊交界處，因此容易發生碰撞或摩擦，時間長了就會累積能量，相較一般東部地震經常發生於隱沒帶有所不同。

▲▼兩起地震撼全台。（圖／氣象局）

