花蓮「6.2強震」狂搖40秒原因出爐　氣象局預警：今年震得更頻繁

記者趙蔡州／台北報導

花蓮縣壽豐鄉18日晚間連續發生5.8跟6.2強震，地震測報中心主任陳國昌18日晚間11時表示，兩起地震位置皆在花蓮壽豐鄉，此處是歐亞大陸板塊及菲律賓海板塊交界處，因此容易發生碰撞或摩擦，時間長了就會累積能量，相較一般東部地震經常發生於隱沒帶有所不同。

▲花蓮縣壽豐鄉18日晚間10時14分發生6.2強震。（圖／NCDR）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳國昌詳細解釋，兩起地震其實是在同一個構造上發生，屬於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊的交界處，根據今年統計的資料可以發現，今年已經有2次規模6以上、12次規模5以上地震，如果拿出往年的地震資料比較，可以發現今年的地震或強震頻繁。

陳國昌也提到，壽豐地區1900年有紀錄以來，歷年來地震並不多，規模5以上約22個，壽豐鄉靠近中央山脈這一區的地震，相較（菲律賓海板塊）外海少，沿海地震多，因此本次地震算比較特殊，本地區1990年曾發生規模6.5地震，這一次算是歷年第二大、今年第一大的地震。

▲花蓮壽豐鄉兩起地震詳細資料。（圖／NCDR）

氣象局技正蕭文啟稍早也表示，初步判斷是菲律賓海板塊、歐亞板塊碰撞在花蓮縱谷破碎帶，有很多淺層的斷層，這一次的地震就是發生在該處，花蓮地區的搖晃也會感覺明顯且高達30至40秒，台北地區也有10秒左右，而且高樓會感覺更明顯，所以在花蓮地區有發布國家級警告。