台西鄉公所首辦親子控窯　近2000人開心堆土「夯地瓜」

▲今日參與控窯活動的鄉親約近2千人，是台西鄉首次辦理控窯活動，以設籍台西鄉者為優先報名，報名完成後參與完全免費。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣台西鄉公所今(17)日在泉安府前農地舉辦親子焢窯活動，吸引上千名鄉親參加，現場還有早期農村的童玩體驗，場面壯觀熱鬧，共230組參加，每組可堆一至二個土窯，許多小孩沒玩過焢窯，只能再旁邊當小幫手，也有人手腳俐落很快堆好土窯，現場趣味橫生。

今日一早艷陽高照，上千名大小朋友開心玩控窯，一一從泥堆中挖出地瓜等食物，看到烤得熟透、香氣四溢熟透地瓜，覺得特別有成就。台西鄉長林芬瑩指出，焢窯是早期農村常見的活動，有感現在孩子雖生活在農村，卻沒體驗過農村生活，舉辦這次焢窯活動，本來擔心天氣炎熱，報名會不踴躍，沒想到開放報名200組一下子就額滿，後來再加碼30組。

▲今日一早艷陽高照，上千名大小朋友開心玩控窯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林芬瑩表示，今日參與鄉親近2千人，台西鄉首次辦理控窯活動，以設籍台西鄉者為優先報名，報名完成後參與完全免費，每一組由公所提供10台斤地瓜、木材，其他食材各組鄉親可自行攜帶，另泉安府主委也提供1000支玉米、公所也邀請在地廚師吳進東現炸地瓜，讓參加民眾享用。

▲雲林縣台西鄉公所今日在泉安府前農地舉辦親子焢窯活動，吸引上千名鄉親參加，現場還有早期農村的童玩體驗，場面壯觀熱鬧。（圖／記者蔡佩旻攝）



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