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親子

偷吃不關孩子的事？　擊破慣性外遇者的5大迷思～

（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

當人們只靠一台手機，就能飽覽天下的時候，迅速切換畫面，以防止另一半窺探曖昧情事的狀況，也就屢見不鮮了，姑且不論小三小王是真愛，還是中年危機，這些有家室仍選擇出軌的人啊，可曾想過自己的不倫，不但傷害伴侶，對孩子的負面影響，更是深遠到超乎想像。

最近名人出軌話題頻傳，看在我的眼裡，真是萬千感慨。看過焦糖綠玫瑰文章的讀者都知道，我生下女兒後，沒和交往多年的男友結婚，是因為對象在我產後性情丕變，衍生許多隔閡與衝突，而，除了這點以外，其實我父親外遇跟家暴的過往，也深深打擊了我原本美好的童年及潛意識。

我原先有好幾次機會，可以跟孩子的爸登記結婚，人都到了戶政事務所，還是沒法瀟灑簽下去，後來我發現，那是父親帶給我的心魔：「就算結婚了，也不保證對方不會外遇！那要那張紙幹嘛？」「這簽下去，以後發生什麼事，萬一他不願意離婚怎麼辦？」還沒結婚，就滿腦子離婚危機（笑）

我認為，對伴侶已經無法百分之百全心付出的外遇者來說，他們可能不在乎伴侶會不會受傷，甚至認為伴侶態度不好，是「他咎由自取，才導致我外遇！」人與人相處各有立場，這點我不評論，但，站在過來人的角度，我要分享幾個外遇者，對孩子合理化自身行為的迷思。

1、「孩子還小，他不懂！」

錯！在孩子撞見，父母與外人有曖昧舉動後，他的世界就開始被迫早熟，別以為孩子不懂大人在做什麼，那是一種很詭異的直覺，周遭會瀰漫著一股躲藏的氛圍，他會知道大人在偷偷摸摸、做不正當的事，並且在日後快速理解這種行為，叫「背叛」。

2、「幫你換個好媽媽（或好爸爸）！」

有些自己偷吃，還想在孩子面前當聖人的人，會對小孩灌輸：「原本的媽媽（或爸爸）不好，幫你換個新的！」這是多麼噁心的行為呀！孩子嘴巴說好，不代表他內心不知道大人打什麼如意算盤，他只是年紀太小，沒有能力反抗而已。

3、「跟阿姨（叔叔）多相處就會有感情啦！」

對孩子來說，親生父母只有一對，無論好壞，任何人都不能取代他們的位子，更別說是侵害自己家庭的第三者，小孩不是能被收買的對象！

4、「大人之間的感情糾紛，不會影響到小孩！」

看過背叛，就很難全心信任！家裡的事情，絕對不可能不影響小孩！除了容易沒安全感外，長大以後，對於婚姻會出現不信任的想法，就像我從小渴望擁有自己的家庭，但等到真的有機會簽下去，又無法脫離父親外遇的陰影，永遠差這臨門一腳。

5、「那是我的真愛，我無從選擇，我相信小孩長大能理解的！」

老實說，我父親就是那種心態，而我覺得非常噁心，他不懂的是，孩子越大只會越清楚知道，他的爸爸（或媽媽）原本是有選擇的！選擇不傷害家人，選擇潔身自愛，但他卻自以為風流倜儻，爽了自己，害了全家人，還不知慚愧！

最後，我想呼籲有家庭的人，如果沒有責任感，就不要跟伴侶有孩子，也別因為自己的寂寞綁住對方，單身愛怎麼玩就怎麼玩，但成家了，就要克制自己的慾望，否則受苦的，永遠是無辜的孩子。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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