福原愛事件／神話破滅後的婚姻6大啟示

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

曾經是台日桌壇佳話的福原愛與江宏傑，最近驚傳婚姻觸礁，一向持正面形象、在媒體前不吝曬恩愛的他們，居然被日媒爆出不倫出軌、情緒暴力、婆媳問題等衝突，無論這是真有其事，還是流言蜚語，兩邊現在的態度都很曖昧不明，讓我們不禁感嘆：「原來公主與王子結婚後，還是得面臨跟我們一樣的疑難雜症啊！」

這次的事情會這麼受到矚目，主因是福原愛（又稱愛醬、小愛）自3歲起，因為不服輸的拼勁與超可愛的形象，被日本媒體拱成桌球神童，甚至替小愛醬製作長期跟拍的記錄片，在如此大量的曝光下，福原愛聚集了超人氣，橫跨體育與藝能兩界，並出任奧運女桌項目的日本隊隊長。

福原愛有日本「國民女兒」之稱，日本人是看著她長大的，自然對愛醬的事情特別關注、有親切感，她過去交往的對象，也是平起平坐的體壇明星，在聽聞她與知名度不高的台灣桌球國手談戀愛後，對日本人是一大打擊！但有趣的是，日人看過江宏傑的顏值後，又倒戈轉向認為江很帥，「配得起我們家愛醬！」從此這對CP變成台日友好的另類象徵。

老實說，我很早就知道福原愛，聽到她可能成為台灣媳婦的時候，也很驚訝，我常從桌球界的朋友那邊，聽說一些有關的事情，但有95％以上，都在甜蜜放閃，甚至，我也跟這次事件的當事人之一，有一點小小的認識，在我看來，他們的衝突多來自於小事累積。

雖然這都是「別人家的事」，但我想從他倆被媒體爆出的狀況，來分析可能造成婚姻生變的幾大殺手！

1、夫妻相聚是最重要的事！

很多人當了爸媽以後，就停止對另一半表達愛與在乎，他們認為只要把焦點放在小孩、茶米油鹽即可，卻忽略人與人基本的情感需求。

按照媒體說法，江宏傑長期忙於工作，只有假日才會回家，如果此事為真，那站在江宏傑的立場，一定是「我在努力工作養家，妳把家裡顧好就好！」但福原愛的想法，會是「家跟小孩都是我們兩個人的，怎麼把所有責任丟我頭上？」這日子一久了，真的會積怨！

尤其是分隔兩地，什麼都看不到，更容易心生懷疑，所以婚後繼續談戀愛，跟盡量不要分開住，這兩點非常重要！

2、不要因為關係太近，而忘記說話的分寸！

戀愛與結婚不同，談戀愛的時候，我們不用扛太多責任，不給對方看到太多邋遢的自己，但結婚不一樣，同住一個屋簷下，連上廁所不掀蓋、臭襪子亂丟，都可以天翻地覆！

尤其「禍從口出」，兩個人相處久了，有些人認為老夫老妻，講話就不用修飾、不用經過大腦了，或是無聊當有趣，舉個例子來說，我曾經有個曖昧對象，那天不知道發什麼瘋，突然說了句對女生很污辱的話，我當下覺得很不舒服，立馬掛上電話按封鎖，他可能覺得這是一種幽默，認為我莫名其妙，但我聽起來就是下流。

按照日媒報導，江疑似抱怨老婆愛打扮，還對小愛說出「妓女」兩個字（因為這段是日文，可能有用字上的錯誤，但就是婊子、妓女、雞這種字眼）但我不得不說，台灣男人講話真的沒分寸，光「妳這麼招蜂引蝶的婊子！」跟「妳不要每次出門都穿得這麼bitch好嗎？」前者憤怒、後者像吐嘈，這語氣差異就很大了！

還有婆婆說的：「妳是我們家的金雞母！」其實在台灣社會裡，這句話是稱讚，意思是「妳旺夫！」但對從小被半推半就、成為體壇童星的愛醬來說，這種話特別刺耳…他們不懂那頂著國民女兒光環的福原愛，在日本是有很多事情不能做，甚至得委屈自己迎合大眾的，嫁給江宏傑，是小愛奪回自己人生的叛逆。

我想，福原愛很得人疼沒錯，但她絕對不想再被當搖錢樹。

3、不要忽略文化衝擊，尤其是異國聯姻！

進入婚姻以後，才知道什麼叫「戀愛的墳墓」，如果雙方沒有意識到婚姻要「刻意」且「持續」的經營，那出問題是遲早的事，而相較於台灣內部本省、外省、客家、原住民的觀念衝突，異國聯姻更容易因文化差異發生問題！

承接第2點，雖然愛醬從小跟中國隊一起訓練，中文能力極強，但對岸說話是直來直往，哪聽得懂這種吐槽點，就算江沒有這個意思，但愛醬也可能認為對方只是強辯、要求原諒而已，這就是文化差異造成的誤解，而且很難解開。

（離題一下，有媒體說愛醬認為江太大男人，我不那麼認為，大家別看日人一向前衛，他們是很極端地在創新與守舊間遊走，尤其日本女性在婚後，除了冠夫姓以外，大多直接放棄工作，在家當家庭主婦，完全以夫為天，相較於日本的大男人主義，台灣男人其實溫和許多。）

最重要的是，夫妻之間沒有誰強誰弱，重要的是互助與溝通。

4、有距離才有美感，婆婆永遠是婆婆，小姑永遠是小姑。

也不是第一次了，從婚前，媒體就一直緊盯她們的姑嫂問題，我想這兩個女人，應該曾經都有想當好姊妹的共識，但，真的，小姑永遠都是小姑，弟媳永遠是弟媳，就算原本是朋友，親上加親後，仍得多拿捏分寸，不要妄想常接觸，感情就會好，人都是需要空間去消化情緒的。

5、婚內出軌，就是不對！

出軌是逃避，逃避處理眼前僵持的緊張關係。

雖然福原愛說與男性友人出遊是訂兩間房間，但在婚內的人，做事真的要避嫌，老實說，我也想相信愛醬沒出軌，但那些照片真的令人難過！而媒體報導她早想離婚，或許這時被拍到，也是逼江放手的方式，但，有想過小孩長大以後會google嗎？

出軌這件事情，小三、小王是有責任沒錯，但最不應該的，就是忘記自己婚內關係的人，在內憂（夫妻關係遭遇困難）與外患（外面來的誘惑）間不做取捨。

6、孩子是最大的受害者！

一段不幸的婚姻，受傷最重的不是夫或妻，而是置身當中，卻一點選擇都沒有的孩子，我不是說他們得為了孩子不離婚，相反的，他們必須為了兩個小孩，好好地把思緒整理好，開誠佈公，好好談一談，若是無法齊心走下去，就好聚好散吧！如果還有一點感情，給雙方再度挽救的機會，也不是什麼丟臉的事。

我很喜歡福原愛，也很欣賞江宏傑，對於這件事情，我認為是許多文化誤解的累積所造成，私心希望沒像傳媒說得這麼嚴重，但若是已經影響到愛醬的精神狀況，或許真的多給雙方一點空間與時間，是最好的！

你們兩位都是好人，都要好好地生活下去，不管是一起，還是各自。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。