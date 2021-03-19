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親子

鮭魚之亂／「不偷不搶」是誰教了年輕人短視近利？

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「現在的年輕人，真是不會想！」這幾天您也發出同樣的感嘆嗎？

近日迴轉壽司品牌「壽司郎」，推出與鮭魚同名，就可免費享用大餐的活動，店家大概以為正式姓名叫「鮭魚」的人少之又少，卻低估了華人貪小便宜無極限的心理，吸引不少人特地到戶政機關改名，就是為了白吃這兩天大餐。

這些天，我們連續被鮭魚新聞轟炸，看到這些改名的人，多是沒出過社會的年輕學生，除了想要享用鮭魚大餐外，因為與「鮭魚」同桌也免費，所以他們乾脆藉機在門口攬客，以一個人頭200到300元的報酬，帶人進去海削壽司郎。

大家不用替壽司郎擔心，他們不會虧的，這兩天怎麼吃，都不足影響營運，反而賺進天價曝光，反倒是從這事件，我看出極嚴重的社會失衡：「我們美麗的台灣，到底出了什麼紕漏，讓這群人不惜犧牲名譽，也要趁機揩油，外加拉人頭，大賺一票？」

「沒錢沒願景，年輕世代還剩什麼？」

不得不說，無論誰執政，台灣已經不景氣很久了，這些年的經濟蕭條與教育政策亂象，確實讓我們這些「大人」都感到沮喪不已，更何況，那些看到薪資倒退、雄心壯志快要被消磨到沒出息、不太敢脫離父母羽翼的年輕人？

現在的孩子學得多，但做人處事越來越鬆散，我已經不期待學校教育能改變什麼，只能常常提醒自己的孩子：「不要只看眼前利益，而是思考那些小利小惡，會不會傷害你的未來？」

單從這次鮭魚事件，我們可以用以下5點來機會教育。

1、一窩蜂是不理智的行為！

一窩蜂就是「盲從」，現在媒體常報導這類的奇人異事，原先可能只是當警世新聞或做業務合作，卻沒想到民眾是不可控的，竟然覺得「有趣」而跟風...今天是吃鮭魚，如果是犯罪行為呢？也要因為刺激、好玩就跟風嗎？那難怪霸凌、性侵等憾事，會層出不窮了。

2、為自己的姓名與名譽負責，改名前要慎重！

老實說，改叫「鮭魚」是個人意志，他人沒什麼好批評的，但如果是為了活動刻意改，而且事後又不願意繼續承擔這名字，再跑一趟戶政改回，那就是很要不得的揩油、佔便宜。

這裡離題提醒大家，改叫「張鮭魚之夢」的中醫系學生，稱自己有次改名是家長偷偷改的，他根本不知道，自己已經用掉兩次改名權，導致他現在的新名字很難恢復，所以，不要在未取得孩子同意下，擅自替小孩改名！

3、這不是財務自由！夢想，是靠「規劃、執行」才能達成。

我看到有「鮭魚」說，自己因為這次改名吃免費，而體會財務自由的美好…這，真令人傻眼！財務自由除了投對胎以外，是經過多少失敗跟痛苦換來的，不是靠投機取巧，就能一蹴可幾的！

倘若鮭魚們能因為這次體驗，而激勵自己加倍努力，日後達到「真的」財富自由，那這個行為就對了，但目前看來，就是爽一時啊！

4、你沒有「不偷不搶」！

很討厭這句將自身墮落合理化的詞彙：「不偷不搶」。

說這句話的人，大都出賣過自己的靈魂或身體，好吧，他們這樣做，有他們的不得已，但不用去合理化這些難堪，那合理化只存在於同溫層，沒用的！

去吃免費鮭魚，揩了油，還可以說沒有「偷」的心態，我也只能暗笑這強詞奪理，更別說只吃生魚片、不吃醋飯的人了，這世界多少人是活活餓死的，而他們卻在揩油之際，浪費糧食。

5、讀書很重要，但生活能力會陪你一輩子。

最讓我傻眼的是，不知道「改名有上限」以及「戶籍謄本會顯示改名紀錄」的人，竟然出乎意料地多，這些人沒有生活常識，就算書讀得再好，未來也是社會的隱性毒瘤。

與其用上一輩同樣的語氣，來指責年輕人「真是不會想！」，不如想想從政府到我們，到底做了什麼示範，讓孩子們只顧眼前利益，不放眼未來願景吧。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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