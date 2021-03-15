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親子

婦幼展後被推銷電話轟炸　這4鐵律防個資外洩

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

自從當了媽媽以後，我的手機都關靜音，就是深怕吵到小孩，或耽誤少少的自我放飛時間，然而，我看好多媽媽網友在社團抱怨，說自己常常接到推銷來電，真的讓人不堪其擾，現在就讓很少被電話行銷騷擾的我，來分享自己怎麼避免這樣的情況發生。

（電話響起）「先生...呃小姐，請問你有汽車或機車嗎？」本名很中性的我：「不用，謝謝！」對話那一頭無視我的冷漠，繼續說：「最近有資金借款需求嗎？」我：「你連我有車沒車，有沒有借貸習慣都不知道，這名單哪買的？請把我刪掉！」（掛電話）

20幾年前，介入我父母家庭的小三，曾經拉著父親做高檔休閒俱樂部（就是那種可以騎馬、游泳、烤肉的度假山莊），在還沒有網路的年代，她很有生意頭腦，從原先任職的俱樂部那，打聽買電話行銷名單的方式，然後以一筆3元的價錢，購入了至少1萬筆有效名單。

從此，我就有個觀念：「不讓自己的個資變成他人的行銷工具，除非我自願。」

我有張信用卡，從未遲繳、也沒欠款，都用網路銀行約定最後一天入帳，但每到接近繳款日，一定湧入大量的簡訊跟放貸電話，手機成天震動不停，我想：「這不是有洩露資料的內鬼嗎？」

如果你認識現實中的我，就知道我很少接電話！（女兒若在學校有狀況，老師也會用LINE先傳訊）偶爾接到推銷來電，我一定要求對方把這筆刪除，雖然他不見得照做，但至少他會打個勾，註記這人很難搞（笑）。

現在個資外洩有多嚴重呢？我再舉個例子。

先前曾碰過幾次，廠商跟我邀稿，把收件姓名、電話、地址報過去以後，對方就音信杳然了，沒過幾天，又開始一連串推銷電話…從此以後，沒簽約合作，就別想拿到我個資，這不是不近人情難親近，而是「我才不讓人隨便利用呢！」

在這個資訊爆炸的時代，無人能避免個資被外洩，但整體算起來，我接到推銷電話的通數，還是遠少於各位，這是因為我有4條自保鐵律：

1、別因小失大，不填展場、街邊問卷！

拿婦幼展來說，很多廠商都要求一定要留個資，才能拿免費禮物。

我知道禮物很誘人，但個資被取走以後，就算他們保證不對外洩露，我也會考慮再三，並且視為一定會被拿去做別的行銷。

如果這樣還是很想要那個禮物，就填吧！也不要事後抱怨被電話轟炸了！

2、綁定APP時，請先想想洩露風險。

我因為很珍惜自己的個資，到現在還是拒綁超商集點APP，有時候個資不是該公司刻意洩露，而是公司系統後台被駭，盜取了我們的資料，我實在無力應付這些推銷電話，所以這個部分，我還是個原始人。

3、不要讓對方覺得你很容易被推銷，有句話叫「好康道相報」！

我知道電話行銷很辛苦，但說真的，他們的教戰守則一定有一條「不能掛客人電話！」客人只要不掛，他就得繼續講下去，在已經知道我們沒有興趣的情況下，他們也很想趕快結束通話，所以，千萬不要以為直接拒絕很沒禮貌，這樣他們才可以盡快衝下一筆交易！

4、不管有沒有用，請告知對方「刪除我的資訊！」

對電話推銷員來說，他們拿到陌生名單，就一個勁猛打，如果對方一直沒接，或溝通不是很順利，他們也會拿筆槓掉，如果不想一直接到推銷電話，建議跟他們說一聲，表示個資不願意被利用：「請刪除我的號碼！」。

最後，天下沒有白吃的午餐，個資問題可大可小，提醒大家不要忽視自己的隱私權益，也呼籲各廠商，蒐集來的客戶資料，請自行收存使用，不要再往外販售，敏感的客人還是會發現，進而對該單位產生不信任感，得不償失啊～

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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