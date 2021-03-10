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親子

爸爸媽媽上學去／最好身教　就是讓孩子看到你的認真！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「老師，不好意思，我是單親媽媽，請問我可以帶小孩一起上課嗎？」或許這是所謂的中年危機吧！年紀越大，越感覺所學不足，但對於回到校園，除了不知從何而來的恐懼外，就是「單親父母不好當！」

我整天為了金錢及育子庸碌，好怕養不起小孩，好怕沒湊足房租，好怕錢不夠應付下個月的帳單…「好怕好怕～」籠罩在滿滿行程與焦慮的我，完全無法奢求有自己的時間，直到去年我鼓起勇氣去PT，才有了一種莫名的安全感。

而後，我終於肯冷靜思考：「到了這個年齡，不上不下的自己，還能做些什麼，來試圖翻轉命運！」

我決定找機會回到校園上課！

因為我們家只有我跟女兒，小孩晚上放學沒人顧，所以我在挑選地方上課前，先按照開課資訊，用網路連繫老師，取得對方同意後，再去報名，當然，我得跟女兒再三叮嚀，確保這孩子別在我上課時，突然跳起舞來...（大驚）

「就是現在！我想突破自己！」賺錢不易，我真的不敢隨便花錢，於是趕在還沒後悔前，把費用繳出去，想到要退費還得扣200元報名費，就帶著小書僮做一回許仙，還好我女兒沒有失控，老師跟同學也很友善！

我的目標不在於畢業證書，因為我的正式學歷已經很不錯，憑良心說，要養家又要顧小孩，現在的生活已經太緊湊了，不想為拿一張紙，去修習其他不是那麼有興趣的科目來湊學分。

但，我還是有為自己留一條路，若課程可以抵免正規大學的選修學分，那我等經濟狀況再穩一點、小孩再大一點，確實有回校園，再拿一個學士學位的想法，現在呢，我只想針對「有興趣」、「可以幫助工作（或轉行）」的課程進行修習。

我怎麼選課程呢？我父親以前是做補習班的，被騙、黯然離開業界後，曾經開過幾年珠寶店，當時我跟前跟後，學了不少，加上我喜歡手作，又對這行不陌生，所以選定了相關課程，如金工、蠟雕，之後可能要學鑑定。

坊間的課程良莠不齊，而且真正可以學到專精的，花費肯定是數萬到數十萬不等，與其在茫茫人海找老師，不如先去這些課程學個通識，再思考自己往哪邊鑽研。

我是記者出身，對法律也頗有心得，但因為實戰經驗多（笑），都靠自己蒐證、寫狀，而且獲得司法的認可，戰果算豐碩，所以，未來也可能往這個領域選課。

以下，我就來分享自己找過的學習途徑吧！

救國團

之前在女兒想上才藝的時候，有讀者提醒我可以參考救國團，我去看了一下，救國團的學費好便宜，而且非常多元！有健康運動、語文學習、工商管理、文創藝能、兒童成長，學費價位落在新台幣1千多到3千多元之間，課程時間約1到2個月。

我認為，救國團的缺點是「環境」，跟社區大學借用中學場地不同，救國團大都在建築內上課，感覺會比較像在補習班，而不是「上學」。

這邊提醒，如果未來有打算回到校園攻讀學位，救國團有跟一些正規大學合作，可以持救國團的學分證明申請抵免喔！

詳情請見救國團網址：https://www.cyc.org.tw/

長青學苑

這次找地方上課的時候，發現有些學校會針對銀髮族，開一些有趣且簡單的課程，像我家附近的科技大學，就有容易上手的「銀黏土」，這些對不急於走正規教育、只想多充實生活的爸媽來說，也不失為一個不錯的學習機會！

詳情請到您方便的大學官網找資料喔～

社區大學

社區大學的優點是課程便宜、開課有把關，課程共18週，一門課的費用約莫在3千元左右，等於一堂課2.5小時，不到170元，但這些課程在外面都很貴，拿我現在學的工藝領域來說，坊間上課約4萬元，當然，如果想學得更專精，找外面老師一對一更好，但對於初學者，或想先探探水溫的人來說，這是很好的選擇。

不明就裡的人，可能對於社區大學有偏見，認為都是老人家沒事來休閒的，其實現在社大為了「終生學習」目標，不斷優化師資與課程內容，包括手機拍片、電商操作、專業攝影等，對我們這世代來說，都是很棒的入門課程。

另外，社大也有師資評鑑制度，上學期順利開課，不代表這老師下學期還能通過試驗，所以很多年輕人也趁工作閒暇來充實自己。

而社區大學修滿16學分，可領學群證書、32學分能拿領域證書，而只要修滿128學分，就可以取得由縣市首長頒發的畢業證書，最棒的是，社大的課程，可以向正規大學申請學分抵免，意思就是，等孩子長大、有了空巢期，我們就能拿這些學分，去正規大學申請抵免，攻讀正式的學位。

這邊提醒，社區大學沒有修業年限，只要修滿40個學分，就能用同等學歷報考正規大學，所以如果您學歷不滿高中職畢業，可以考慮這一塊～

社大除了台北市以外，沒有統整官網，請按照自己方便的地點搜尋，台北市社區大學聯合網址：https://www.ccwt.tp.edu.tw/cht/index.php?act=class

正規大學的進修學士班（夜間部、假日班）

別小看夜間部！因為自認不足而進修的"老"學生，可是比白天青春洋溢的年輕學生，更知道要把握機會，努力吸收呢！

夜間部跟日間部學生差異不大，都是週一到週五要上課，師資大都相同，使用學校同樣的設備，同學之間相處時間也多，但說真的，夜間部做作業的拼勁，甚至是作品的呈現，完全不輸日間部（甚至更好），而且也是拿正規學位，所以現在很多應屆生瘋考夜間部，就是看中這些優點。

假日班就真的比較速成了，把所有課程塞在六、日兩天，對學校、對老師、對同學，當然會比日、夜間部來得陌生。

除非您的孩子真的很大，已經可以完全自理，不需要人照顧或督促，否則一到五都要上課的夜間部，或佔據滿滿六、日的假日班，實在不是爸媽想進修的第一選擇。

（但，可以先去社大拿學分，等孩子大了再申請抵免喔～）

坊間一般補習班或老師獨立開課

就如我文章前頭所說，坊間課程真的良莠不齊，我就碰過在大公司做行銷被fire，到處收集別講師的PPT簡報，再向外開課招收學生的假講師，所以大家選擇的時候，一定要多搜尋網路評論，看看別人上課後的心得。

然而，我得強調一件事，救國團、社區大學的課程內容，還是偏重於基礎入門，若是要走專精，還是得在外面找專業老師上課，拿鑽石鑑定來說，社大課程只是教您看證書真假、用測鑽筆嗶嗶，想要用肉眼判別、評判石頭等級，或是看到更貴重的好鑽，都得拜師學藝啊！

我知道，一定有很多爸爸媽媽想進修，但礙於孩子沒人顧，或是心理壓力大，而無法成行，這時，或許可以參考我的例子，事前跟老師、學校溝通，讓小孩帶著畫筆、畫冊去陪伴，相信學校也樂見這種風氣的產生！

「如果連自己都不經營自己，還期待誰來經營你？」讓孩子看見認真求知的父母吧！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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