白沙屯媽鑾轎1155抵北港朝天宮！進三進三退禮　萬人夾道歡迎

▲白沙屯媽祖鑾轎上午11時55分在數萬信眾於被港朝天宮前夾道歡迎下進入北港朝天宮駐駕進行祝壽大典。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

苗栗縣白沙屯拱天宮進香團，縱跨中部苗、中、彰、雲四縣，展開為期8天7夜、來回共計400公里的進香行程，數萬信眾跟隨長途跋涉，今日凌晨3時30分白沙屯媽祖鑾轎由六房媽紅壇出發，上午抵達北港鎮，北港民眾夾道歡迎白沙屯媽祖鑾駕回北港朝天宮進香，媽祖鑾轎於上午11時55分進入北港朝天宮。

白沙屯媽祖鑾轎上午10時40分停駕北辰派出所，上萬信徒加上近千名維安警力，將整個路口擠得水泄不通，鑾轎停駕好後，總統蔡英文、內政部長徐國勇、立法委員蘇治芬、陳明文與雲林縣副縣長謝淑亞、桃園市長鄭文燦等人一起上香向媽祖虔誠上香祈福。

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▲白沙屯媽祖鑾轎上午11時55分在數萬信眾於被港朝天宮前夾道歡迎下進入北港朝天宮駐駕進行祝壽大典。（圖／記者蔡佩旻攝）

苗栗縣白沙屯拱天宮進香團今年報名香灯腳有7萬5千人，沿途有陸續加入的信徒北港鎮初估湧入超過10萬人，整個北港小鎮萬頭攢動，沿路鞭炮聲響徹雲霄，白沙屯媽祖鑾轎上午11時55分在數萬信眾於被港朝天宮前夾道歡迎下進入被港朝天宮駐駕預計中午進行祝壽大典。

▲白沙屯媽祖鑾轎上午11時55分進入北港朝天宮駐駕，朝天宮周邊擠滿信眾。（圖／記者蔡佩旻攝）

白沙屯媽祖鑾轎行三進三退禮後，衝進朝天宮駐駕，廟方人員以雙手高捧，請出轎內的「白沙屯媽」金身，入朝天宮正殿神龕內安座，北港地區許多民眾也抵朝天宮參拜回娘家的「白沙屯媽」。白沙屯媽祖進香信徒齊集於朝天宮廟埕，敬備豬羊牲禮，準備舉行祝壽大典儀式。

▲白沙屯媽祖鑾轎準備進入北港朝天宮駐駕，朝天宮周邊擠滿信眾。（圖／記者蔡佩旻攝）





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