預防牛結節疹擴散　新竹縣超前部署！3000牛實施疫苗注射

▲新竹縣轄內近3000頭牛，已完成牛結節疹疫苗注射。（圖／新竹縣府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

為防範新北市林口地區爆發的牛結節疹疫情擴散，新竹縣府於4月16日成立牛結節疹災害應變中心，加強各項防疫措施，並儘速完成牛結節疹預防注射工作，務必於3日內完成全縣牛隻預防注射，新竹縣已於16日完成10場共2526隻牛隻注射，預計17日再完成8場582隻牛隻注射，即可將轄內預防注射完成100%覆蓋。

為了此次「緊急快打」，新竹縣府特別商請屏東科技大學獸醫系師生及縣內各鄉鎮市公所動物防疫人員一同加入協助，即使新竹縣牛隻數量將近3000隻，但仍超過預期目標提早完成，希望能因此控制疫情不再擴散。

▲屏科大出動12名人力前往支援，協助快打行動圓滿達成。

家畜所表示，在接獲疫情通報後，隨即啟動相關應變措施，於16日召集各鄉鎮市公所動物防疫人員，召開緊急防疫應變會議，協調各項防疫分工，同時為完成全縣牛隻於3日內免疫任務，特向屏東科技大學獸醫系借調獸醫防疫人力約12人，與本縣動物防疫人員組成預防注射工作隊，能在最短期間內完成免疫工作，感到相當開心，期盼疫病阻絕於縣境之外，保護本縣養牛產業安全。

家畜所呼籲本縣養牛場加強各項生物安全措施，保持環境清潔，吊掛捕蚊設備，同時每日檢查牛隻健康情形，若發現疑似案例，應立即通報所在地動物防疫機關及配合防疫處置工作，共同維護產業安全。

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