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新北爆牛結節疹！花蓮啟動應變中心：非人畜共通傳染勿太擔心

▲花蓮緊急動員，目前共訪視45座牛場，共3255頭，結果正常。（图／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮緊急動員，目前共訪視45座牛場，共3255頭，結果正常。（图／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新北市林口區發生首例甲類傳染病「牛結節疹（Lumpy skin disease）」確診案例。花蓮縣長徐榛蔚獲知後，高度重視，指示農業處啟動緊急防疫因應作為，要求各鄉鎮市公所於3日內完成所有養牛場訪視，同時免費提供消毒劑和捕蚊燈，用最高等級的防疫戒備措施，保障縣內養牛產業不受影響。

▲花蓮緊急動員，目前共訪視45座牛場，共3255頭，結果正常。（图／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼防疫所提供緊急防疫物資包括捕蚊燈具及消毒劑。

農業處表示，為阻絕牛結節疹疫情於境外，15日下午6時緊急成立牛結節疹緊急防疫應變中心，由防疫所聯絡各鄉鎮公所，配合中央防疫政策。16日以最速件函文，請各公所動物防疫人員加強轄內牛隻健康情形訪視，防疫所也將於3日內完成全縣牛場訪視，同時提供緊急防疫物資包括捕蚊燈具及消毒劑。

縣府呼籲，請養牛戶24小時全天開啟捕蚊燈捕殺病媒蚊蟲及擴大場區內外消毒，各鄉鎮巿公所清潔隊加強環境消毒，以降底病媒蚊蟲之密度，減少產業風險。

▲花蓮緊急動員，目前共訪視45座牛場，共3255頭，結果正常。（图／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣目前飼養牛隻戶計94戶，約4500頭牛隻，由於牛結節疹之感受性動物為牛隻，故動植物防疫所及公所獸醫師全力投入人力，將於4月16-18日完成本縣所有牛場訪視調查，並依農委會疫情應變中心規定指導養牛業者防疫作為。防疫所今日也派員與豐濱鄉公所獸醫前往花蓮縣豐濱鄉原民水牛產銷班宣導牛節結疹防疫消毒作為，提早因應，以杜絕疫情發生。

▲花蓮緊急動員，目前共訪視45座牛場，共3255頭，結果正常。（图／花蓮縣政府提供，下同）

農業處表示，經緊急動員防疫所及公所人力後，16日共訪視45座牛場，共3255頭，目前結果均正常。

農業處呼籲民眾，牛結節疹不是人畜共通傳染病，請民眾不要過度擔心，但為維護花蓮縣產業，已啟動緊急應變措施；此外，生產之肉品都有專業獸醫師把關，且市售乳品皆會進行加熱殺菌處理，縣府團隊一定全力做好食品安全檢查及把關，請民眾可以安心食用。

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