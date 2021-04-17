人夫激戰兄弟妻！自白：無套30戰害染病…沒當場抓包也要賠

▲彭女與人夫外遇，雖未被抓姦在床，但法官認為已逾越普通朋友往來分際，判賠20萬元。（示意圖／翻攝pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名人妻抓包老公經常與拜把兄弟的前妻熱線，懷疑他出軌外遇，事後兩人因此離婚，丈夫也寫下自白書，清楚交代外遇過程，包含與小三發生性關係約30次，人妻則一氣之下帶著自白書告上法院。法官認為，侵害配偶權並不僅限通姦行為，所以即使小三辯稱未抓姦在床，但觀其兩人互動往來確實已超越普通朋友界線，足以侵害他人配偶權，判賠20萬元。

人妻陳女向法官表示，丈夫和小三彭女的前夫是結拜兄弟，雙方認識十多年，直到彭女離婚後就沒了往來，有一次丈夫巧遇彭女，兩人開始密切往來。自己雖疑心丈夫與彭女外遇，但因丈夫信誓旦旦，堅決保證不會招惹兄弟的前妻，還向她承諾要斷了與彭女的連絡，她才信了丈夫。

沒想到，她還是從丈夫手機通話明細發現兩人依然有往來，從通聯記錄查看，發現兩人對話短則30秒，長則4,279秒（約71.3分鐘），其中還有12通通話時間是落在晚間至凌晨，她認為，若僅一般來往，有什麼急事需要在清晨或這麼密集聯絡嗎？甚至還發現，彭女原本是以自己的門號撥打電話，大約1、2個月後竟刻意換新門號打過來，倘若兩人無「軌」，何須多此一舉，可見兩人不僅有不正常交往，還顯示出不願放棄、堅守這段畸戀的態度。

丈夫向她辯稱因和彭女有債務糾紛，她也打電話給彭女求證，卻換來對方惱羞成怒，一再要求還錢外，還口出惡言、多次以簡訊騷擾她，可見彭女根本肆無忌憚，狂妄囂張。

人妻告訴丈夫，願意離婚成全他們，但要求丈夫如實交代交往過程，丈夫才坦承，在2019年7、8月到2020年4月間，和彭女常約唱歌、喝酒，除了看海景約會，也會到摩鐵床戰，至少30次以上，全程無套，人妻才發現自己經常感染婦科疾病的緣由在此，直到2020年5月，丈夫驚覺自己也是眾多床伴之一，才與彭女斷絕來往。不過人妻仍對彭女破壞家庭的行逕感到憤怒，因此對她求償50萬元賠償金。

人夫出庭坦承，2019年起開始與彭女外遇，包含床戰30多次等自白內容皆為屬實。

彭女否認成為小三，她說自己因為借了30萬給陳女丈夫才和他聯繫，單就通聯記錄、自白並無法證明兩人有不倫關係，且陳女與她的前夫曾是夫妻，證詞偏頗，除此之外，對方並無其他證據證明，要求法官駁回請求。

法官認，婚姻為夫妻共同生活為目的，配偶應互相協力，保持共同生活圓滿、安全及幸福，而誠實也為其義務與圓滿生活的條件，若其中一方不誠實，破壞圓滿、幸福，就算是違反婚姻契約之義務。

而明知人夫已婚身分，仍逾越普通朋友分際來往，依通俗社會概念，確已違反倫理，嚴重破壞他人婚姻信賴及家庭，且侵害配偶關係並不僅就通姦行為為限，倘夫妻任一方與他人間交往已超越普通朋友界線，就算是侵害他人配偶權。

法官認，彭女與人夫仍有婚姻期間，多次人夫發生性關係，足以侵害配偶權。法官考量兩造社經地位、財產等，判彭女應賠20萬元。

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