陳佩琪怒轟陳時中漲健保不用下台　有側翼護航「民進黨永遠不敗」

▲陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市長夫人陳佩琪日前因「疫苗只有AZ說」跟中央流行疫情指揮中心槓上，16日又再度於臉書發文，抨擊媒體把指揮中心捧成神，就算衛福部長陳時中喊漲健保費，也不用下台負責，反正會有一堆側翼、民嘴護航，只要拿出「仇中、反中、抗中、罵中」那套，民進黨永遠不敗，在野黨永遠是陪玩的份而已。

陳佩琪表示，柯文哲曾問她，以前漲健保費時，一定有署長或部長被逼下台，「那為什麼陳時中漲健保費都沒事啊？」她則說，媒體在人家手上，加上一堆側翼、民嘴護航，只要對他們不利的，還不簡單，直接關門做，叫媒體不要大肆報導或討論就沒事了，像「論文門」和「立委租房」事件，不都是這樣，主流媒體不報導，政論節目沒討論，壓根一點壓力也沒有。

陳佩琪也要柯文哲別羨慕陳時中，因為他漲了多少保費，買什麼疫苗給我們打，堅持進口萊豬給我們吃，只要沒人討論，對他們一點壓力也沒有。一旦選舉到了，不論地方或中央選舉，拿出那套「仇中、反中、抗中、罵中」，然後叫人帶風向，說講兩岸一家親就是舔中賣台紅檳榔，拉大雙方抗中距離，就無往不利，民進黨真是日出東方，永遠不敗，在野黨永遠是陪玩的份而已！

另外針對疫苗議題，陳佩琪贊成打疫苗是國民義務，期待台灣能早日解封，讓社會恢復經濟活絡，但每個人還是會為自身健康著想，想打自認對自己較無副作用的品牌，除非已無從選擇了。

陳佩琪提到，早期曾有千劑BNT可能進來台灣，但不知何因素破局了，有人說是因為我們不跟代理商買，有人說是因為代理商是上海（大陸）的 ，又有人說我們的法律就是不能買大陸生物製劑（不管BNT是哪裡做的 ，反正只要是對岸代理就不行），又有人說是因為民代作梗，不過，陳時中卻暗指「有人不喜歡我們太好過」，她笑稱，雖不是選舉期，民進黨也把選舉那套路用到得心應手。

陳佩琪指出，近期媒體公布一些醫院一線醫護打疫苗的意願，印象中大約都有七成左右，同仁大多填「要打」， 只是後面括號但書「要自選品牌」，自己也是這樣填的，因此才會要求，「只要指揮中心宣布台灣人只有AZ疫苗可打，別無其他，我想很多人會在別無選擇下，乖乖打AZ，或許我也會考慮。」她好奇，醫護打疫苗意願高，但AZ卻施打率低，難道「這些人不都是跟我一樣的想法？」

然而，指揮中心發言人莊仁祥卻對陳佩琪的說法回應「台灣未來真的有其他疫苗可打，無法做違背良心的說明。」陳佩琪再反擊，有就有，說明到底是什麼時候？沒有就沒有，難道說清楚是叫你做違背良心的事？請問BNT破局，有沒有人做了違背良心的事？更直指媒體還把指揮中心捧成神， 說莊仁祥「妙回」，真是莫名其妙！