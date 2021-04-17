異國打拼遭推倒　23歲女崩潰泣訴：老闆用嘴撕開保險套…

▲女移工來台打拚，卻慘遭人力仲介雇主假借按摩名義，對她性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一名來台打拼的23歲女移工撥打「1955外籍勞工24小時諮詢保護專線」控訴遭狼老板性侵。狼老闆雖辯稱女移工因要不到手機懷恨在心，才行誣告之實，但法官認為雇主的供詞並不合理，與女移工充滿衝突，認為雇主證詞避重就輕、不可採信，因此依強制性交罪判3年6月。

判決指出，在新竹經營人力仲介的黃男，被23歲的女移工控告，在2012年間假借按摩名義，對她毛手毛腳，伸出鹹豬手襲胸摸下體。女移工嚇得奪門而出，反遭黃男威脅「不乖就把你遣返回國」，最後只能眼睜睜看著黃男拿出保險套用嘴撕開…對她性侵得逞。

女移工不甘遭硬上，在當天就立刻撥打「1955外籍勞工24小時諮詢保護專線」控訴遭狼老板性侵。

黃男坦承與女移工發生性關係，但否認威脅硬上，他說自己的確對女移工動情，所以伸出手撫摸對方的下體，且對方也未拒絕或反抗，之所以事後被告性侵，是因為她的前顧主有給她一支手機，而自己沒有，女移工才因此記恨在心。

黃男的律師則表示，女移工從警詢、偵訊到法院審理供詞不一，診斷證明書也看不出來曾遭暴力傷害，另名移工也做證未發現女移工有異狀，甚至她也可以趁機逃跑。

法官調查，23歲的女移工隻身前往異國工作，自己已經社會歷練不深，又加上語言、風土民情、地理環境及法律規定都不甚了解，卻突遭雇主性侵，當下感到惶恐、不知如何自處，對於細節無法完整回憶，尤其這種不愉快的過程，仍屬常理，認定女移工證詞可採的。

至於黃男辯稱，因為沒送手機才遭反咬，法官則認為，事發當天早上黃男匆忙出門，若女移工真有意索財，大可等黃男回家再追討，但女移工卻立即打通報電話，再三表明遭雇主撫摸、性侵、苛扣保證金…並請求協助離開被告住所，顯見黃男辯詞明顯與女移工事發後的立即反應不符，認定黃男供詞不可採、犯強制性交罪。

法官審酌，黃男身為女移工的仲介，對於隻身來臺工作的移工非但未能給予體恤、照顧，反而昧於淫慾，無視被害人抗拒加以性侵行為，造成被害人心理難以磨滅之傷痛，惡性重大，使外籍移工對在台工打拼留下陰影，加上黃男犯後矢口否認，證詞避重就輕，因此依強制性交罪判3年6月。

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