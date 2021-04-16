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社會 社會焦點 保障人權

台灣人成對岸詐騙集團魁儡！收購大量人頭帳戶　不法洗錢1.2億

▲▼ 國際科。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲刑事局偵辦洗錢集團，發現達百名受害人遭不法洗錢達1億2000萬元。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

刑事局日前受理民眾因網路交友投資遭詐欺案，循線查到高姓嫌犯是對岸詐欺集團在台業務對口，負責收購大量國內外人頭帳戶，甚至邀集方、杜姓友人一起加入，分別擔任收受、轉匯現款水房角色。從去年4月至今以人頭帳戶轉帳轉出、提領現金達1億2000萬元新台幣，受害者更達百人。警方呼籲，網路交友有風險，如有疑慮可撥165反詐騙專線檢舉。

由台北地檢署指揮偵辦刑事局國際刑警科、基隆市警察局刑事警察大隊科技偵查隊、第一分局、台北市政府警察局刑事警察大隊偵查第七隊、桃園市政府警察局刑事警察大隊偵查第五隊及新北市政府警察局永和分局共同偵辦，在去年11月13日、今年1月11日及2月3日，在台北、新北以及桃園等地區查獲6名嫌犯。

▼高姓嫌犯為對岸詐欺集團在台業務對口，並架設專業網站吸引受害者上當。（圖／記者黃宥寧翻攝）▲▼洗錢集團。（圖／記者黃宥寧翻攝）

刑事局指出，經台北地方檢察署檢察官指揮專案小組陸續在台北、新北、桃園等地搜索拘提高嫌等6人，共查扣手機16支、現金96萬元、電腦 1臺、U盾10個、金融卡7張及相關書證。為保護被害人後續求償權利，檢警已向台北地方法院聲准扣押新臺幣7261萬元範圍內的銀行帳戶、動產及不動產，避免脫產隱匿詐欺所得。

警方呼籲，網路交友有風險，投資時宜慎選公開合法管道。近期詐欺集團架設博弈、投資網站，營造帳面上致富假象，並以小額獲利誘騙民眾加碼投資，一旦投入鉅資即遭各種理由限制交易，建議民眾匯款前宜瞭解受款人身分，如有疑慮可隨時向165反詐騙專線諮詢檢舉。

為了打擊洗錢，也要請民眾妥善保管個人銀行帳戶、提款卡及密碼，如租借、販售予他人不法使用，將負擔相應刑事責任與民事求償，警方將持續追查可疑金流，保護民眾財產安全。 

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