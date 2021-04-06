獨／李義祥第一通電話疑撥給他：卡緊咧！我的車掉下鐵軌

記者黃宥寧、張君豪／花蓮報導

花蓮太魯閣408次列車翻覆，造成50死重大事故，目前李義祥已遭到羈押，消防局「9點31分」的報案電話究竟是不是李所撥打不得而知。但現在吊車公司施老闆受訪表示，事故發生約10點左右他接到李的電話，李那頭相當著急表示「卡緊咧！我的車掉下鐵軌，趕快派吊車來」，這也讓李撥出去「第一通」電話有新的進展。

▲吊車公司接到李義祥著急來電表示「工程車掉落鐵軌」，施老闆並立刻派2名工人前往現場。（圖／記者黃宥寧翻攝）

9點28分意外發生後，花蓮消防局所接到的第一通電話是在9點31分，也就是事發後的3分鐘，也引起外界質疑，李義祥到底有沒有打電話報案，而關於這部分，俞秀端則回應：「目前這部分資訊沒有看到，並不清楚，將會再進行查證。」此外，由於李義祥的律師表示，事發當時李義祥有打電話求救，但這部分俞秀端表示，「並不清楚當時他到底打電話給誰求救，詳細部分仍要再進行進一步調查。」

在事故後進行吊掛作業工人受訪表示，「當天十點左右接到老闆訊息表示，有廠商來電說工程車滑落到鐵軌撞到火車，到了現場才知道狀況。」 但他們並不清楚到底是哪位廠商撥打電話給他們老闆。

對此記者洽電詢問吊車公司老闆，「金永豐」吊車公司施老闆接受《ETtoday新聞雲》獨家訪問，給了李義祥當時講電話時的情緒及對話內容。施老闆老闆表示「是李義祥本人打的，相當著急，就說卡緊咧！快派吊車來，我的車掉下去鐵軌。」

根據之前曝光的行車紀錄器可見，李義祥在事故發生後走到工寮前不斷地打電話，好像在交代聯絡些什麼，而他的委任律師接受其他媒體訪問則說「李有撥打求救電話」，究竟這第一通「求救電話」是打給119還是吊車公司，令人相當好奇。