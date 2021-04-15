外役監落跑8個月　爸寶躲北市松山區...謊報身分被揭穿

▲刑事局逮捕逃獄近8個月的要犯藍啟銘。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

去年8月因案在桃園八德外役監服役的受刑人藍啟銘（25歲），利用外出倒垃圾無人看管之際逃逸，隨後並躲到台北市松山區父親租賃的公寓內，4月7日刑事局幹員持搜索票到該址逮人，藍嫌還謊報身分，遭警方識破逮捕歸案，被依之前案件所轄移送到新北地檢署複訊。

▲刑事局逮捕逃獄近8個月的要犯藍啟銘。（圖／記者張君豪翻攝）

根據警方調查，藍啟銘有傷害、過失致死、偽造文書等多項前科，3年前率眾討債，他持瓦斯槍控制住被害人，致死被害民眾遭黑幫砍成重傷，當時被判5年有期徒刑入獄，入獄一年多因表現良好被獄方轉到八德外役監服刑。但藍嫌卻暗中策劃逃獄，2020年8月趁外出倒垃圾時逃逸。

警方查出他並未在外逃亡，而是返家依靠父親和家人的掩護，藏匿在爸爸位於松山區的租屋處，並利用假身分開始買賣車輛。刑事局去年12月底接獲民眾線報，鎖定藍嫌藏匿在北市松山區，警方暗中監控並申請搜索票，4月7日展開行動，持票到藍嫌父親位於松山區住處搜索，雖然他遭遇警方盤查，仍假冒權利車車主身分謊報假資料，遭警方識破並逮捕歸案。

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