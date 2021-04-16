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接電話被告知涉刑案！板橋婦立馬搭高鐵到左營　奔波350公里為自清

▲婦遭詐騙跑300公里求證 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲婦遭詐騙，搭高鐵跑300公里求證 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

家住新北市板橋區的一位59歲呂姓婦女，接獲自稱是健保局與警察的電話，指控她因為積欠健保費涉及到刑案，要求呂婦不可掛斷電話，更不能對外透露，否則自身不保，因情急之下將電話掛斷，不知道該如何是好的她，竟搭上高鐵從板橋到高雄左營向警方證明清白。

一名家住新北板橋區的呂姓婦人於14日17時許，慌張地來到左營分局文自派出所尋求警方協助。經了解，呂姓婦人表示中午接獲到自稱是健保局來電，先詢問呂婦是否有至高雄某醫院看診，告知呂婦因積欠健保費，若不妥為處理將涉及刑案，並聲稱將協助呂婦於電話中報案，要求呂婦不得掛斷電話，將電話轉接到高雄的警察機關，並在過程中持續告知呂婦不得洩漏此事否則將自身不保。

呂婦心急之下誤將電話掛斷，無計可施之下，她竟搭上高鐵，獨自從板橋站來到300公里外的高雄左營站，想向警方證明自身清白，因此來到左營分局文自派出所，神色緊張地向員警說明所遭遇到事。員警了解案情後，馬上察覺這是典型假冒健保局的詐騙手法，立即向呂婦再三確認無匯款，亦無提供帳戶、提款卡密碼等相關資料給對方後，耐心地向呂婦解釋說此為詐騙集團慣用手法，呂婦才驚覺自己差點成為詐騙集團眼中肥羊，日後會更加謹慎注意。

呂婦離開派出所前，鬆了一口氣地表示：「雖然從新北大老遠跑來300公里外的高雄，但幸好有先來左營分局確認，不然我的老本就不保了！」相當感謝警方幫忙。

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