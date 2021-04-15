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熊貓老鳥鑽「實收0」漏洞詐菜鳥！豪點萬元生魚片只給300

▲▼熊貓外送、FOODPANDA。（圖／記者林敬旻攝）

▲外送平台爆前外送員鑽漏洞爽吃萬元霸王餐，遭富胖達公司提告。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃宥寧／台北報導

1名劉姓前外送員知悉富胖達（熊貓）平台有漏洞，並豪邁點位於桃園區龜山一家知名日料店1萬1808元霸王餐準備開趴來吃。李姓外送員將食物送達指定地點後，想收取款項時，卻遭劉男要求「幫我按實收0，我補貼你300元。」李男因是菜鳥外送員，竟不疑有他將手機交給他並按下實收金額0，導致富胖達公司得付這筆款項給餐廳，並向劉男提告毀損罪。

事情發生在去年6月29日晚間8時許，劉男以手機經由富胖達（FoodPanda）平台訂購「華潮手創料理」餐點，毫不手軟點了該店招牌生魚片、4人套餐等含運送費價值11808元。

外送員李男接單後，將餐點送至指定地點「樂葳總裁行館」，要跟劉男收取款項時，劉男這時竟萌意圖損害富胖達公司犯意，向李男表示「幫我按實收『0』，我補貼你300元。」李男因無此經驗，不疑有詐將手機交給劉男，劉男拿到手機，則向系統回報該訂單實收金額為「0」並交付300元給李男。

李姓外送員因不熟外送系統，遭劉姓前外送員拐騙餐點，導致富胖達公司損失11808元。（圖／路透）

▲▼foodpanda,美食外送,外賣。（圖／路透）

劉男開心將所有餐點搬上樓給不知情同行者爽吃，但惡劣的是劉男早已向同行友人收取款項，卻沒將錢付給外送平台，反而是A到自己口袋裡。李男越想越不對勁，並向公司回報，全案由富胖達公司對劉男提出告訴。

劉男辯稱，他一開始沒接到電話，時間又有點晚，以為李男已經按實收「0」才會向他借手機並操作，更表示自己當下已經喝酒沒有想太多。經檢警調查，劉男為富胖達公司前外送員，熟知取餐付款流程，對於外送員回報富胖達公司實收「0」會產生訂單取消，並由富胖達公司吸收該筆款項。

富胖達公司代理人於偵查中表示，劉男使用詐術損害公司債權，經其他友人證詞也表示已經將所有費用繳交給劉男，劉男也並未退款給他們。

士林地檢署偵結認為劉男意圖損害富胖達公司，以詐術導致外送平台損害，依照刑法第355條間接毀損罪的規定提起公訴。

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