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路面散落大量油漬！　東港警急搬「這個」對抗...危機秒解

▲東港警分局東濱派出所警員林明暉、吳享諾將石灰灑在油漬上，解除交安危機 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局東濱派出所警員林明暉、吳享諾將石灰灑在油漬上，解除交安危機 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局員警日前巡邏到東隆街圓環後方延續到芳都橋路段，地上有大量油漬，擔心往來用路人摔到衍生危險，除緊急擺放三角錐示並指揮示警外，並趕回派出所載石灰鋪灑，解除危機，獲得民眾肯定。

東濱派出所警員林明暉、吳享諾2員，於日前擔服巡邏勤務時，行經東隆街圓環，發現圓環至芳都橋上路段出現大批油漬，為防止意外事故發生；吳享諾立即下車擺放三角錐，並以手勢指揮提醒行車民眾，經聯繫鎮公所清潔隊前往協助清理。

但因非上班時間，清潔隊暫無法立即派員處理，由於油漬範圍廣泛，員警擔心若不即時處理恐造成意外事故發生，警員林明暉隨即駕駛巡邏車返回派出所載運石灰至現場，副所長張添恩也隨後趕往現場協助處理路面油漬，最後在大家的通力合作下得以快速恢復交通順暢，民眾對於員警能夠在第一時間避免地面油漬造成另一場意外發生，並以最短時間順利排除危害，深表感謝。

分局長林文煜表示，員警為交通安全適時處理，避免發生事故，讓民眾能感受到警察的敬業與用心，值得讚賞，期許同仁盡其所能給予民眾關懷和協助，除了讓民眾感受到東港是一個「溫馨、安全、友善」的城鎮，也建立警察親民、愛民與便民的良好形象。

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