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屏東食品生技產學媒合　美和科大發表「牛樟芝快速培育量產技術」

▲屏東縣食品及生技業產學媒合會15日在縣政府禮堂舉行 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲屏東縣食品及生技業產學媒合會15日在縣政府禮堂舉行 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣食品及生技業產學媒合會15日在縣政府禮堂舉行，共有14位教授及其團隊發表研發成果，縣內76家食品及生技業廠商報名。期盼透過建構的平台促成產學合作、跨界加值，協助產業轉型升級。

▲屏東縣食品及生技業產學媒合會15日在縣政府禮堂舉行 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲▼副縣長吳麗雪（中）、媒合作業。

▲屏東縣食品及生技業產學媒合會15日在縣政府禮堂舉行 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

繼去年8月首度辦理產學媒合會獲得良好迴響，屏東縣工商發展投資策進會在縣長孟安指示下，今年初即著手規劃今年度產學媒合會，這次登場的媒合會以食品及生技業為主軸，這次媒合會中，有14位教授及學者發表，分別來自屏東科技大學、大仁科技大學、美和科技大學、屏東大學等4所大學以及工研院。

屏東科技大學有王貳瑞特聘教授、朱永麟助理教授以及曾國展助理教授等3位。王教授發表「不需水洗解凍、去除腥味與土味，可直接烹煮之冷凍水產加工技術」；朱助理教授發表「柑橘類果品加工及應用技術」；曾助理教授發表「功能性保健油脂低溫加工生產技術」。

美和科技大學有周清富助理教授、劉上賓助理教授、廖信昌副教授等3位發表成果。周助理教授發表「食品加工廠GHP/HACCP建置輔導案例分享」；劉助理教授發表「黑殭菌(Metarhizium anisopliae) MA-126微生物殺蟲劑技術」；廖副教授發表「牛樟芝快速培育量產化技術」。

大仁科技大學3位發表人分別是李育儒副教授、藍群傑副教授、鍾佩伶副教授。李副教授發表「藻類萃取物功能測試及精品研發技術」；藍副教授發表「零咖啡因豆拿鐵」；鍾副教授發表「紅藜酸麵糰」。

屏東大學由李佳穎助理教授、陳皇州副教授、黃鐘慶副教授、廖美儀助理教授等4位發表成果。李助理教授發表「中藥精油替代防腐系統、農業廢棄物加值、提升麴酸美白功效複合物」；陳副教授發表「重組GHK胜肽具有高效銅離子重金屬螯合與心臟保護能力」；黃副教授發表「以水生生物為平台結合多重指標進行環境及特定物質之毒性評估」；廖助理教授發表「檢測食品中毒化物和抗生素殘留量、檢測食品中細菌殘留量、金屬複合奈米材料殺菌應用」。

工研院由陳昶源副工程師發表成果，陳副工程師發表「循環料源技術與應用(花卉格外品循環再利用加值技術)」。

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