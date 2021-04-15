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社會 社會焦點 保障人權

警休假變檢舉達人「遭毆滿臉血」　1個月50件遭罰連日出沒被鎖定

記者陳崑福／屏東報導

屏東恆春警分局林姓警員，半年來利用休假或勤務空檔扮演檢舉達人，專門針對違法違停路旁的汽機車拍照，並向恆春警分局交通組檢舉裁罰，曾有1個月內檢舉近50件紀錄，用路人時有怨言；15日下午他再次出沒拍攝檢舉時，被不滿的路人毆打，身分才被揭穿；恆春警方則強調，經查確實為分局某派出所警員，但檢舉違規時都是以民眾身分提出，並非分局便衣執行勤務，因此警方依法對違規汽機車車主開單告發。

▲民眾出手攻擊警員扮成檢舉達人 。（圖／民眾提供）

▲民眾出手攻擊警員扮成檢舉達人 。（圖／民眾提供）

▲檢舉達人遭打 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲檢舉達人遭打 。▼副分局長吳政杰說明處理經過。

▲檢舉達人遭打 。（圖／記者陳崑福翻攝）

15日下午2時左右，這位檢舉達人於恆春中正路上進行違規臨停拍攝，由於連續幾天都有民眾發現這名檢舉達人在該處出沒，有人還上網指他是一名「警員」，下午他一出現被附近民眾發現，其中一名男子竟衝上前拳打腳踢，導致他滿臉是血，只能不斷逃避至附近騎樓躲避，警方據報到場立刻將兩人帶回偵辦。

恆春警方呼籲交通違規確實影響行車安全，請民眾遵守交通規則，以維護交通安全，並請尊重民眾檢舉違規的權力，切勿以暴力相向，警方必將依法嚴辦，絕不寬貸。恆春警方強調，每個人都有檢舉汽機車違規的權力，呼籲民眾不應該針對所謂的「檢舉達人」攻擊，以免被依法究辦。

警方並說，林員因非執行公務中，因此不適用妨害公務罪責，而是一般傷害案件；另檢舉違規案件，也並不計入員警個人績效。

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