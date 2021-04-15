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主婦「零收入」就要乖乖聽話…她拼700萬年薪！　打臉老公秒離婚

▲▼家庭,夫妻,家暴。（圖／CFP）

▲日本許多女性婚後成為家庭主婦，卻因與丈夫收入差距過大而失去自由。（圖／CFP）

記者張方瑀／編譯

日本過去有許多女性結婚後，會選擇離開職場成為家庭主婦，但也時常因和丈夫收入差距過大，幸福的婚姻反而成為不幸。現年30歲的神山塔子（化名）和丈夫結婚後，就被丈夫要求離職在家，所有花費都被嚴格監控，也不能外出聚會，最後她終於受不了，偷偷報考護校，並在家人的支持下完成學業，從零收入的家庭主婦，變成年薪700萬日圓的專業護理師，擺脫丈夫掌控。

神山表示，她在25歲時和大她20歲的丈夫結婚，當時丈夫以自己賺的錢夠花用為由，要求她離職當家庭主婦。神山答應後卻發現，雖然丈夫賺的錢夠多，但她也因為經濟太過依賴丈夫而失去自由，例如丈夫會仔細檢查每一筆花費，甚至不准她出門和朋友聚會，就連穿著都必須依照丈夫喜好，希望她能乖乖聽話。

當時才20多歲的神山，試圖找些派遣工作替自己增加些微收入，但丈夫發現後卻斥責她，「我賺的錢已經夠了，為什麼還要工作？」神山說，「丈夫的聲音很大，壓力很大，一聽到他說話我就害怕地坐立難安，所有思考都停止了，而且我覺得自己賺的錢比他少，所以也不敢反抗。」

財務規劃師高山一惠指出，如果夫妻關係出現問題，許多家庭主婦會因為經濟上的不安，而無法與丈夫分開，繼續選擇不幸的婚姻；如果有了孩子，就更會有「我只要忍耐就能繼續維持家庭」的想法，以此來隱藏自己真實的心情。

▲▼護理師,護士。（圖／CFP）

▲神山擁有護理師執照後，再也不用擔心沒有信心回到職場。（示意圖／CFP）

神山某天聽到朋友也遇到相同狀況時，突然驚覺不能再這樣下去，因此她瞞著丈夫報考了護校，利用丈夫去上班或是睡覺的時候努力念書，最後真的考上競爭激烈、名額非常少的公立護校。神山用自己的私房錢，並和娘家借錢湊得學費後，就立刻搬回老家。

起初丈夫還會語帶威脅地跑回娘家，要求神山立刻回家，但她仍堅持離婚，並完成護理學校三年的課程，目前順利地通過國家考試，獲得年薪700萬日圓（約新台幣181萬元）的醫院工作機會。神山說，擁有護理師執照，就算以後再婚有了孩子，也不怕自己無法出來工作，永遠保有能夠賺錢的自信。

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