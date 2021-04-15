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嗆完日政客喝核廢水　趙立堅諷美陰暗面「身體很誠實」

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中韓兩國昨14日舉行海洋事務對話合作機制的首次會議，雙方針對日本單方面決定將福島核電站事故的核廢水排海一事進行交流，並且有近一步合作可能性。對此，大陸外交部發言人趙立堅今（15日）表示，「日本別以為得到了美國的感謝，就吃了定心丸。」但是，美國身體很誠實，該國的食品藥品管理局已經對日本受管制核汙染產品加強監管，不知日本方面對美方作為有何解釋？

趙立堅說，「日本別以為得到了美國的感謝，就吃了定心丸。」 美國身體很誠實， 一邊點讚，一邊禁止日本大米、魚類等產品進口。 美國食品藥品管理局強調，由於輻射和核污染相關的公共衛生問題，已經加強對日本受管制產品的監管。 對美國這種政策，不知日本方面作何解釋？

他表示，日本聲稱核廢水安全憑藉的僅僅是單方面掌握的數據，完全沒有說服力。 「揭露負責運營福島第一核電站的東京電力公司篡改數據、隱瞞不報的爆料證言報導難道還少嗎？ 種種劣跡在前，這些缺乏國際機構等第三方實質參與、評估和監管的數據靠得住嗎？ 」

▲▼日本福島核電廠空拍、核廢料儲存 。（圖／翻攝 新華網）

▲空拍日本福島核電廠核廢料儲存情況。（圖／翻攝 新華網）

趙立堅進一步舉證，德國海洋科學研究機構早已明確指出，福島沿岸擁有世界上最強的洋流，從排放之日起，57天內放射性物質將擴散到太平洋大半區，10年後蔓延至全球海域。 日方有什麼底氣和資格指責其他國家？

趙立堅強調，為基於科學依據，日本一些政客費盡心思想要證明核廢水清白，那就請他們把核廢水用來飲用、做飯、洗衣服或者灌溉。 請他們保證，海產品不會被核廢水污染。 請他們接受國際原子能機構建議，同包括中韓在內的有關國家合作成立技術工作組，開展評估。

針對中韓海洋事務對話合作機制首次會議，趙立堅也介紹，雙方敦促日本務必在與國際機構和周邊國家充分協商，並在有關國家和國際機構實質參與的基礎上，審慎處理福島核廢水問題，這是中韓兩國的共同立場，並且對日方不負責任的做法表示嚴重關切和強烈不滿。

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關鍵字：

日本福島核電廠核廢料

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