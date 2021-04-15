埼玉、千葉疫情惡化！　日本「防止蔓延措施」擬再增4地

▲日本有意將埼玉縣、千葉縣、神奈川縣以及愛知縣列入「防止蔓延重點措施」。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本疫情再度升溫，恐將邁入第四波高峰，日本政府稍早擬定，要將埼玉縣、千葉縣、神奈川縣以及愛知縣列入「防止蔓延重點措施」。目前適用於「防止蔓延重點措施」的地區共包含東京、大阪等6個都府縣，屆時將會增加至10個地區。

根據《日本放送協會》報導，埼玉縣、千葉縣、神奈川縣以及愛知縣近日疫情持續惡化，為此，首相菅義偉15日晚間在官邸與經濟再生擔當大臣西村康稔以及厚生勞動大臣田村憲久針對日後的對策進行討論。而經過三人的討論後，日本政府決定要將這4個縣列入「防止蔓延重點措施」實施對象，並且也向執政黨自民黨傳遞該想法。

日本當局將會召集傳染病專家舉行「基本對策方針分科會」尋求專業意見，並取得認同，此後才會正式決定並宣布，埼玉縣、千葉縣、神奈川縣以及愛知縣等4縣開始實施防止蔓延重點措施。

另一方面，大阪府、兵庫縣以及宮城縣等3個地區5日起開始實施防止蔓延重點措施，而東京都、京都府以及沖繩縣則是從12日起開始實施，因此待日本政府正式宣布後，防止蔓延重點措施實施對象將從6個地區增加至10個地區。

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