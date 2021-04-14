2062年「中國已不存在！」未來人又爆驚世預言　曾神準料中311地震

▲2062年未來人曾成功預言311大地震。（圖／翻攝自YouTube／2062年未来人公式チャンネル/TIME TRAVELER 2062 OFFICIAL）

記者吳美依／綜合報導

日本一位自稱「2062未來人」的預言家曾成功預言311、熊本大地震，此後每次發言都受到高度重視。他在YouTube頻道上透露，全球將於2030年以前發生第三次世界大戰，且「2062年中國已經不存在了」，再度引發熱議。

「未來人」總是戴著V怪客面具現身，他透露，第三次世界大戰範圍擴及美國、俄羅斯、 中東、亞洲與部分歐洲地區；戰爭初期，中日爆發軍事衝突，美國隨後介入，但最後由更強大的印度擺平紛爭。

「未來人」表示，中國2062年情勢趨向暴力混亂，也與印度發生大規模衝突，遭所有國家群起攻擊，最後成為他國附屬國，未來發展可說是「自我毀滅」。他也透露，美國霸權地位不再，印度卻快速崛起，併吞亞洲大部份地區，人口增長至55億，還時常拿下諾貝爾獎，成為亞洲最強大的國家。

未來人說，新冠肺炎是由外星生物傳入，再透過中國擴散，目的是為了保護部分人類與物種，但在減少足夠人數以前，不會完全消失，概念類似物競天擇。他也透露，未來能源已經解決，各國不再因為水與食物等問題爆發衝突，醫療技術更是不可思議地突飛猛進，所有疾病都可以被治癒。

未來人2010年11月首次出現在2ch論壇，發文通知大家「很重要的事情」，留下一條密碼「yあ間N意埜b於し」，被網友透過讀音解譯後，發現這句話指的是「爬到山上去」，隔年發生311大地震。他2011年7月再次出現，宣稱2016年4月將發生很嚴重的事情，請大家做好心理準備，未料果真發生熊本大地震。

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