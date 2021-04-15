日正式請求協助！福島核廢水排入海　IAEA盼派調查團驗證安全性

▲ 日本政府強調福島核一廠核廢水經處理稀釋後才會排放入海，其輻射標準低於飲用水。圖為福島第一核電廠所存放的已處理核廢水。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本政府決議2022年開始排放福島核廢水入海，引發國際關切。為了消除各界疑慮，國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）14日表示，盼能在今年夏天之前與日方達成協議，研議派遣國際調查團實地驗證其安全性。

綜合日本放送協會（NHK）、BBC報導，東京當局強調福島核一廠核廢水經處理稀釋後才會排放入海，其輻射標準低於飲用水，儘管有美國、英國多名專家背書認證此一作法並不會危害健康，但外界質疑仍舊不斷，且日本副首相麻生太郎一句「核廢水喝了又不會怎樣」瞬間點燃部分團體怒火。

面對相關質疑，日本政府現已正式向外界請求協助，且為了消除相關疑慮，國際原子能機構研議派遣國際調查團赴日進行安全性驗證，團隊可能廣納各個國家地區專家。

對此，經濟產業大臣梶山弘志表示，「在與國際原子能機構的合作之下，我們將會徹底公開相關訊息。」國際原子能機構總幹事格羅西則說，面對地方自治團體及南韓等周邊國家所提出的擔憂，都必須認真回應看待，這是國際原子能機構與日本政府需要共同承擔的責任。

格羅西表示，各界擔憂質疑的議題都將被拿出來討論，而這也是科學技術分析的機會，希望能在今年夏天之前與日方針對調查團框架達成協議，盡快派遣專家團隊赴日。至於南韓等周邊國家的專家能否加入調查團，他並未給出明確答案，僅提到「將以國際原子能機構授權基礎下進行研議」。

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