福島核廢入海！美肯定「安全且透明」　英專家背書：輻射劑量極低

▲ 日本決定掀起國內外批評聲浪。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本政府13日拍板決定，將福島福核一廠逾百萬噸核廢水排放入海，激怒當地漁民，也引起鄰近的南韓、中國反對。美國卻為日本背書，肯定其採取符合安全標準的作法。專家也認為，這種核廢水只會產生極少量的輻射，不會危害健康。

《華盛頓郵報》報導，美國國務院發表聲明指出，「在這種獨特且具挑戰性的狀況下，日本衡量各種選擇與影響，對其決策保持透明，顯然採取一種符合全球公認之核能安全標準的作法。」

倫敦帝國學院（Imperial College London）分子病理學專家湯瑪斯（Gerry Thomas）說明，「釋放這種水不會對健康造成危害」，就算吸收氚及碳-14二種放射物質，也會迅速排出體外，且只會產生極低劑量的輻射。

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）樂見日本此一決定，且在排放前後，IAEA都會與日本密切合作，並監測其對環境的影響，「我們的合作與參與將有助在日本國內外建立信心，相信廢水處理會在不對人類健康與環境造成不利影響的前提下進行。」

然而，反核的綠色和平組織譴責，日本此舉無視福島、日本與亞太地區人民的權利，認為碳-14可被有機物吸收，並在食物鏈中累積。中國外交部指責日本不負責任，南韓也對日本此舉對國民安全及環境影響表示嚴重關切，但中韓皆有正在運轉的核子反應爐，透過水與蒸氣向環境釋放等量的氚元素。

日本已對福島縣食品及魚類進行廣泛檢測，確保其安全性，並提升銫元素安全標準，限制比美國及歐盟更加嚴格。但日本政府及東京電力公司在災後處理方面一直面臨大眾質疑，且雙方都不願承認其中3座反應爐爐心熔毀，因淡化此事飽受批評。

東電多年來持續宣稱，核電站儲存經處理的廢水僅含有氚元素。網站上的數據卻顯示，處理過程中未能清除許多危險的放射性元素，部分原因是需要處理的水量太大。東電直到2018年才承認，仍有70%汙水含有危險放射性元素，包括可致癌的鍶-90，排放前必須再次經過處理。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

DIOR超惹火絲絨唇露！明星級唇彩一抹細膩顯色

